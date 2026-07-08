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Bližšie k Slovanu je Iberia, na úvod 1. predkola zdolala Floru 3:2

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Domáci dohrávali od 60. minúty o desiatich po vylúčení za stavu 1:2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok 14. júla o 18.00 h v Gruzínsku.

Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi zdolali v stredu v estónskom Talline domácu Floru 3:2 v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k 2. predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o desiatich po vylúčení za stavu 1:2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok 14. júla o 18.00 h v Gruzínsku.

V ďalšom stredajšom stretnutí kazašský Kajrat Almaty zdolal na domácej pôde čiernohorskú Sutjesku Nikšič 2:1.

Liga majstrov - 1. predkolo - 1. zápasy:

Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi 2:3 (1:2)


Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič 2:1 (0:0)
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