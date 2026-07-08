< sekcia Šport
Bližšie k Slovanu je Iberia, na úvod 1. predkola zdolala Floru 3:2
Domáci dohrávali od 60. minúty o desiatich po vylúčení za stavu 1:2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok 14. júla o 18.00 h v Gruzínsku.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi zdolali v stredu v estónskom Talline domácu Floru 3:2 v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k 2. predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o desiatich po vylúčení za stavu 1:2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok 14. júla o 18.00 h v Gruzínsku.
V ďalšom stredajšom stretnutí kazašský Kajrat Almaty zdolal na domácej pôde čiernohorskú Sutjesku Nikšič 2:1.
V ďalšom stredajšom stretnutí kazašský Kajrat Almaty zdolal na domácej pôde čiernohorskú Sutjesku Nikšič 2:1.
Liga majstrov - 1. predkolo - 1. zápasy:
Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi 2:3 (1:2)
Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič 2:1 (0:0)
Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi 2:3 (1:2)
Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič 2:1 (0:0)