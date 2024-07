Blues predĺžili zmluvu s Bučnevičom, získali Faksu a M. Josepha

St. Louis 3. júla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL St. Louis Blues podpísalo s útočníkom Pavlom Bučnevičom nový šesťročný kontrakt na 48 miliónov dolárov. Dvadsaťdeväťročný Rus od sezóny 2025/2026 zarobí v priemere 8 miliónov USD. "Bluesmani" zároveň získali českého útočníka Radka Faksu z Dallasu za budúcu kompenzáciu. S Ottawy prišiel kanadský krídelník Mathieu Joseph a výber v 3. kole budúcoročného draftu za zatiaľ nešpecifikovanú kompenzáciu.



Bučnevič zaznamenal v minulej sezóne v drese Blues 63 bodov (27+36) v 80 zápasoch. V tímových štatistikách bol v počte gólov na druhom mieste a celkovo tretí najproduktívnejší hráč. Vedenie St. Louis ho získalo 23. júla 2021 v rámci výmeny s New York Rangers. Ruský útočník má na konte 206 bodov (83 gólov, 123 asistencií) v 216 stretnutiach za Blues, vrátane kariérnych maxím v NHL v počte gólov (30), asistencií (46) a bodov (76) v sezóne 2021/22, ktorá bola jeho prvou v mužstve.



Tridsaťročný Faksa v nadchádzajúcej sezóne vstúpi do posledného roka päťročnej zmluvy na 16,25 milióna dolárov a po jej vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. V uplynulom ročníku zaznamenal 19 bodov za 7 gólov a 12 asistencií v 74 zápasoch základnej časti. V ôsmich zápasoch play off strelil pridal jeden presný zásah. Dallas si vybral Faksu v prvom kole draftu 2012 z celkového 13. miesta. V jeho profiligovej kariére hral len za Stars. Český útočník počas deviatich sezón odohral 638 zápasov a nazbieral 200 bodov za 89 gólov a 111 asistencií. Vo vyraďovacej časti nastúpil v 79 dueloch, v ktorých strelil 9 gólov a dosiahol 11 asistencií.



Krídelník Joseph bol súčastou Ottawy v uplynulých troch ročníkoch. V minulom odohral 72 duelov a získal 35 bodov (11+24). Dvadsaťsedemročný Kanaďan predtým pôsobil v drese Tampy Bay, s ktorou získal dvakrát Stanleyho pohár (2020 a 2021). Joseph podpísal v júli 2022 so Senators štvorročnú zmluvu na 11,8 milióna dolárov a po sezóne 2025/26 bude neobmedzeným voľným hráčom.



Súčasťou organizácie St. Louis Blues sú aj slovenskí útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík, ktorých klub draftoval v roku 2023 a uzavrel s nimi trojročné nováčikovské kontrakty.