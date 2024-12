Blues sú zvedaví na Dvorského, Talyor: Radi ho uvidíme dominovať

Ottawa 25. decembra (TASR) - Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Dalibor Dvorský patrí medzi najväčšie mená, ktoré sa zúčastnia juniorských majstrovstiev sveta v Ottawe. Na svetový šampionát uvoľnilo 19-ročného útočníka vedenie klubu zámorskej NHL St. Louis Blues s očakávaniami, že bude na turnaji dominovať.



St. Louis vyslalo na MS do 20 rokov až deväť svojich hráčov, čo je najviac spomedzi všetkých organizácií NHL. Najväčší otáznik visel práve nad uvoľnením Dvorského, desiatky minuloročného draftu. Slovenský center totiž klopal na dvere profiligy, keďže na farme v Springfielde nazbieral za 27 duelov dovedna 21 bodov (11+10). Jeho výkonnosť si uvedomuje aj vedenie St. Louis. "V AHL má za sebou skvelú prvú polovicu sezóny, v ktorej sa skutočne zaradil medzi najlepších hráčov AHL. V Springfielde strieľa za náš tím veľké góly, je to veľký hráč a my kladieme na neho zodpovednosť," uviedol pre oficiálny web profiligy Tim Taylor, asistent generálneho manažéra St. Louis.



Dvorského čaká štvrtý juniorský šampionát a jeho zamestnávateľ verí, že na ňom bude dominovať. "Tešíme sa na to, čo predvedie v druhej polovici sezóny. Sme zvedaví, čo predvedie na tomto veľkom turnaji. Očakávame, že sa vráti s veľkým sebavedomím. Úprimne povedané, radi by sme ho tam videli dominovať," povedal Taylor, ktorý bude zvedavý aj na výkony ďalšieho slovenského prospektu organizácie Juraja Pekarčíka.