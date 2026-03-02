< sekcia Šport
Blues v zostave s Dvorským vyhrali na ľade Minnesoty 3:1
San Jose so slovenským útočníkom Pavlom Regendom vyhralo doma nad Winnipegom 2:1 po predĺžení, keď v druhej minúte predĺženia rozhodol kanadský tínedžer Michael Misa.
TASR
New York 2. marca (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues uspeli prvýkrát v tomto roku v zámorskej NHL na ľade súpera. V zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským vyhrali v noci na pondelok v aréne Minnesoty Wild 3:1. Za domácich sa ako jediný presadil Kirill Kaprizov a 219. gólom v drese Wild vyrovnal klubový rekord Mariána Gáboríka.
Rus Kaprizov sa rekordného zápisu dočkal v 37. minúte gólom v presilovke, ale potom skórovali už iba hostia. Jeho krajan Pavel Bučnevič si necelé štyri minúty pred koncom tretej periódy pripísal víťazný zásah St. Louis na 2:1, poistku potom pridal do prázdnej bránky Robert Thomas, ktorý sa vrátil do zostavy hostí po 13-zápasovej absencii pre zranenie. Dvorský odohral 15:21 min bez bodového zápisu, zaznamenal jednu strelu a jeden bodyček. Na vhadzovaniach mal 66,7-percentnú úspešnosť. Bluesmani ukončili desaťzápasovú šnúru prehier na klziskách súperov, predtým sa vonku z výhry tešili naposledy ešte 21. decembra na ľade Floridy.
San Jose so slovenským útočníkom Pavlom Regendom vyhralo doma nad Winnipegom 2:1 po predĺžení, keď v druhej minúte predĺženia rozhodol kanadský tínedžer Michael Misa. Pre dvojku vlaňajšieho draftu to bol štvrtý gól a dvanásty bod v 21 zápase v NHL. Za Sharks skóroval aj Will Smith a brankár Alex Nedeljkovic predviedol 27 úspešných zákrokov. V bránke hostí mal hrdina olympijského turnaja Connor Hellebuyck 31 zásahov. Regenda odohral za domácich 7:46 min s jedným mínusovým bodom.
Martin Pospíšil chýbal v zostave Calgary, ktoré prehralo na ľade Anaheimu 2:3 po nájazdoch. Flames dvakrát viedli, no Cutter Gauthier svojím druhým gólom v zápase vyrovnal v tretej tretine na 2:2 a rozhodujúci nájazd premenil Mason McTavish. Pre Anaheim to bolo piate víťazstvo za sebou.
Piatykrát za sebou naplno bodovali aj newyorskí Islanders, o ich výhre 5:4 nad Floridou rozhodol 32 sekúnd pred koncom tretej tretiny kapitán domácich Anders Lee. Na 4:4 predtým pri hre bez brankára vyrovnal za Floridu 118 sekúnd pred treťou sirénou Sam Reinhart. Dvakrát sa za „ostrovanov“ strelecky presadil obranca Matthew Schaefer a na konte má v prebiehajúcej sezóne už 20 gólov. Jednotka vlaňajšieho draftu je vo veku 18 rokov a 177 dní najmladší obranca v histórii NHL s takýmto zápisom. Pridal aj jednu asistenciu a mal štyri plusové body. V drese „panterov“ dosiahol dva góly Sam Bennett, tri asistencie zaznamenal Matthew Tkachuk.
Lotyšský brankár Arturs Šilovs si pripísal druhé čisté konto v NHL a aj vďaka jeho 22 zákrokom vyhral Pittsburgh nad Vegas hladko 5:0. Bryan Rust, Ben Kindel i Justin Brazeau mali zhodne bilanciu 1+1. Hosťom sa na konci prvej tretiny zranil kapitán Mark Stone po súboji s domácim Krisom Letangom a do zápasu sa už nevrátil.
Prvýkrát v zámorskej kariére si nulu na konte inkasovaných gólov zapísal švédsky brankár Arvid Söderblom a jeho Chicago uspelo na ľade Utahu 4:0. Bol to jeho v poradí 104. duel v NHL a zneškodnil v ňom všetkých 22 striel súpera. Fínsky útočník Teuvo Teräväinen skóroval v presilovke i v oslabení a Blackhawks ukončili šnúru troch prehier.
NHL - výsledky:
Pittsburgh - Vegas 5:0, San Jose - Winnipeg 2:1 pp, Utah - Chicago 0:4, Minnesota - St. Louis 1:3, NY Islanders - Florida 5:4, Anaheim - Calgary 3:2 pp a sn
