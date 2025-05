Blues zdolali Winnipeg a vyrovnali sériu, rozhodne siedmy zápas

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



šiesty zápas:



St. Louis Blues - Winnipeg Jets 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)



Góly: 7. Broberg (Thomas, Snuugerud), 32. Walker (Broberg, Faulk), 33. Schenn (Neighbours, Suter), 34. Fowler (Parayko, Toropčenko), 37. Toropčenko (Faksa) - 26. Perfetti (Connor, Morrrissey), 49. Niederreiter (Appleton, Namestnikov). Brankári: Binnington - Hellebuyck (41. Comrie), strely na bránku: 27:23.



/stav série: 3:3/

St. Louis 3. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues a Winnipeg Jets budú hrať rozhodujúci siedmy zápas o postup do semifinále Západnej konferencie play off NHL. V noci na sobotu o tom rozhodlo víťazstvo domácich5:2 v šiestom dueli, stav série tak vyrovnali na 3:3. Bol to pre nich 15. domáci triumf za sebou. Zatiaľ poslednú domácu prehru utrpeli 23. februára práve proti Jets, keď v zápase základnej časti podľahli 3:4 po nájazdoch.Aj v šiestom zápase série sa z triumfu radoval domáci tím. Hráči St. Louis nastúpili s cieľom vyrovnať a v prvej tretine dovolili súperovi iba dve strely na bránku. Od 7. minúty viedli 1:0 gólom obrancu Philipa Broberga. Hostia sa v druhej tretine dostali k presilovke, v ktorej gól Morgana Barrona neplatil po trénerskej výzve, no Cole Perfetti v ďalšej početnej výhode vyrovnal na 1:1. Domáci rozhodli o triumfe v druhej tretine štyrmi gólmi v priebehu necelých šiestich minút. Po polovici stretnutia sa v priebehu 126 sekúnd gólovo presadili Nathan Walker, Brayden Schenn a Cam Fowler a o niečo neskôr zvýšil Alexej Toropčenko už na 5:1.Zápas opäť nevyšiel brankárovi Jets Connorovi Hellebuyckovi. Jeden z trojice kandidátov na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára základnej časti i Hartovu trofeju pre najužitočnejšieho hráča inkasoval päť gólov z 23 striel. V piatich zápasoch série má 82,2-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,96 inkasovaného gólu na zápas.Od tretej tretiny ho vystriedal Eric Comrie.uviedol obranca St. Louis Cam Fowler podľa nhl.com. Jets síce v tretej tretine prestrieľali domácich 12:4, no vyťažili iba presilovkový gól Nina Niederreitera.poznamenal trénerJim Montgomery.Do zostavy Winnipegu sa vrátil dánsky útočník Nikolaj Ehlers, pre ktorého to bol prvý zápas od 13. apríla. Naopak, chýbal v nej americký útočník Mark Scheifele. Brankár Hellebuyck nedochytal ani jeden z troch zápasov série, ktoré sa hrali na ľade St. Louis. Podľa trénera Winnipegu Scotta Arniela sa šiesty duel podobal na štvrtý, v ktorom Jets prehrali 1:5 po nevydarenej druhej tretine, v ktorej inkasovali tri góly.povedal Arniel.Rozhodujúci duel je na programe v noci na pondelok o 1.00 SELČ vo Winnipegu.poznamenal Montgomery.Bude to prvýkrát od roku 2003, čo sa v siedmom zápase proti sebe postavia súrodenci - na strane St. Louis útočník Brayden Schenn, v tíme Winnipegu obranca Luke. Pred 22 rokmi sa odohral podobný moment vo finálovej sérii New Jersey - Anaheim, v ktorej na seba narazili Scott a Rob Niedermayerovci.Víťaz série Winnipeg - St. Louis sa stretne s postupujúcim zo súboja Dallas - Colorado. Aj v tejto sérii je po 6. zápase nerozhodný stav 3:3. Siedmy duel sa odohrá v noci na nedeľu v Dallase. Druhé semifinále Západnej konferencie tvoria tímy Vegasu a Edmontonu. Vo Východnej konfrerencii sú na programe série Toronto - Florida a Washington - Carolina.