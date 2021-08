Blummenfelt a Duffyová sa stali majstrami sveta v triatlone

Výsledky:



muži:

1. Kristian Blummenfelt (Nór.) 1:44:14 h

2. Marten Van Riel (Belg.) rovnaký čas ako víťaz

3. Léo Bergere (Fr.) +1 s



celkové hodnotenia:

1. Blummenfelt 3927 bodov

2. Van Riel 3594

3. Alex Yee (V. Brit.) 3289



ženy:

1. Taylor Knibbová (USA) 1:54:47 h

2. Leonie Periaultová (Fr.) +56 s

3. Flora Duffyová (Berm.) +1:24 min



celkové poradie:

1. Duffyová 3861 bodov

2. Knibbová 3486

3. Taylor Spiveyová (USA) 3239

Edmonton 22. augusta (TASR) – Nórsky triatlonista Kristian Blummenfelt získal titul majstra sveta. Na finálovom podujatí World Triathlon Series v Edmontone tesne zdolal Belgičana Martena van Riela a stal sa prvým pretekárom v histórii, ktorý v rovnakom roku vybojoval zlato na OH aj MS.Medzi ženami získala titul majsterky sveta Bermuďanka Flora Duffyová. Stačilo jej na to tretie miesto v Edmontone. Z víťazstva sa v Kanade tešila Američanka Taylor Knibbová. V dôsledku pandémie sa do celkového hodnotenia WTS brali iba štyri podujatia – v Jokohame, Leedsi, Montreale a Edmontone.