Liga majstrov: Miláno remizovalo s Newcastlom, Lipsko vyhralo v Berne

Na snímke zľava hráč Newcastle Alexander Isak a hráč Milána Fikayo Tomori v zápase 1. kola F-skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale AC Miláno - Newcastle United v utorok 19. septembra 2023. Foto: TASR/AP

F-skupina:



AC Miláno - Newcastle United 0:0



Rozhodoval: Sanchez (Šp.)







G-skupina:



Young Boys Bern - RB Lipsko 1:3 (1:1)



Góly: 33. Elia - 3. Simakan, 74. Schlager, 90.+2 Šeško. Rozhodoval: Jorgji (Alb.)





Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti milánskeho AC remizovali v úvodnom zápase F-skupiny novej sezóny Ligy majstrov s Newcastlom United 0:0. V G-skupine potvrdili hráči RB Lipsko pozíciu favorita a na pôde Young Boys Bern zvíťazili 3:1.Newcastle sa vrátil do najprestížnejšej klubovej súťaže po dlhých 21 rokoch, no vstup mu príliš nevyšiel. Semifinalista uplynulého ročníka AC v prvom polčase na San Sire dominoval a vytvoril si množstvo gólových šancí. Ani jednu však nedokázal dotiahnuť do úspešného konca. Newcastle v obrane horel, ale zachránil ho výborný brankár Pope, ktorý zlikvidoval všetkých šesť pokusov medzi tri žrde. Hráči AC vystrelili v prvej časti dokopy 14-krát, hostia len dvakrát. Po zmene strán pokračoval tlak "rossoneri", ktorí sa neustále snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no zradila ich koncovka. Z 25 striel smerovalo na bránku osem, no všetky pochytal Pope. Hostia poslali medzi tri žrde len jeden pokus v piatej minúte nadstaveného času, s ktorým si poradil striedajúci brankár AC Sportiello. Ten nahradil zraneného Maignana. V zostave Newcastlu nefiguroval slovenský brankár Martin Dúbravka.V Berne sa favorit z Lipska ujal vedenia už v 3. minúte, keď si Simakian nabehol pri rohu na bližšiu žrď a hlavou prekonal brankára. Hostia boli strelecky aktívnejší aj v ďalších minútach, ale po polhodine hry sa Elia dostal na hranici šestnástky ku strele a vyrovnal - 1:1. Po zmene strán však nemecký tím ešte vystupňoval tlak a vyťažili z neho góly Schlagera a Šeška.