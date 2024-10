Novým trénerom Anglicka sa stal Thomas Tuchel

Londýn 15. októbra (TASR) - Novým trénerom anglickej futbalovej reprezentácie sa stal nemecký kormidelník Thomas Tuchel. Na lavičke tak nahradí Garetha Southgatea, ktorý sa vzdal funkcie po neúspešnom finále na tohtoročných ME v Nemecku, na ktorých jeho tím vyradil v osemfinále Slovákov (2:1 pp). Tuchel pôsobil naposledy v Bayerne Mníchov, no najväčší úspech dosiahol s Chelsea v sezóne 2020/21, keď vyhral s londýnskym tímom Ligu majstrov.



Tuchel je tretím zahraničným trénerom v histórii anglického národného tímu po Švédovi Svenovi-Göranovi Erikssonovi (2001-2006) a Talianovi Fabiovi Capellovi (2007-2012). Jeho predchodca Southgate skončil na lavičke v júli a v prechodnom období viedol tím dočasne Lee Carsley. Tuchel bol bez angažmánu od mája – Bayern Mníchov skončil pod jeho vedením bez titulu prvýkrát po 12 rokoch. Okrem Chelsea pôsobil v minulosti v Borussii Dortmund a Paríži Saint-Germain. S francúzskym mužstvom postúpil v roku 2020 do finále LM, ktoré je pre klub doposiaľ jediné v histórii. Na lavičke "Albiónu" sa pokúsi priviesť tím k prvému titulu na významnom podujatí od MS 1966.