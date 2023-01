Bö valcuje aj v Ruhpoldingu, Šimovi vytrvalostné preteky nevyšli

5. kolo SP - Ruhpolding:



vytrvalostné preteky na 20 km:



1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 48:48,4 min (2),

2. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +9,9 s (1),

3. Jakov Fak (Slovin.) +29,3 s (0),

4. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +42,8 s (1),

5. Tommaso Giacomel (Tal.) +47,6 (1),

6. Benedikt Doll (Nem.) +56,3 (1),

7. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +1:21,6 (1),

8. Michal Krčmár (ČR) +1:27,7 (1),

9. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:44,3 (2),

10. Tarjei Bö (Nór.) +1:46,0 (1),

... 79. Michal ŠIMA (SR) +8:50,5 (5).



celkové poradie SP (11 z 21):



1. J. T. Bö 869 b,

2. Laegreid 725,

3. Christiansen 428,

4. Fillon Maillet 409,

5. Doll 369,

6. Johannes Dale (Nór.) 366,

... 68. ŠIMA 14.



poradie disciplíny (2 z 3):



1. J. T. Bö 119 b,

2. Christiansen 111,

3. Niklas Hartweg (Švaj.) 105,

4. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 98,

5. Laegreid 90,

6. David Zobel (Nem.) 78.



Ruhpolding 11. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v stredajších vytrvalostných pretekoch na 20 km v rámci 5. kola Svetového pohára a opäť zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. V nemeckom Ruhpoldingu dosiahol najlepší čas 48:48,4 min napriek dvom chybám na strelnici.Druhý skončil jeho krajan Vetle Sjastad Christiansen s mankom 9,9 s (1 tr. min) a tretí finišoval Slovinec Jakov Fak (+29,3 s), ktorý ako jediný z favoritov strieľal čisto. Jediný slovenský zástupca v štartovom poli Michal Šima nazbieral päť trestných minút a s mankom 8:50,5 min skončil na 79. mieste.Stredajšie preteky poznačili výpadky prúdu v Bavorsku, ktorým sa nevyhol ani biatlonový areál. V Ruhpoldingu tak nefungovala výroba signálu pre priame televízne prenosy, livetimming a miestami ani svetlá v budovách a na strelnici. Výpadky však nezasiahli časomery, ktoré majú náhradné batérie a fungovali bez prerušenia, takže preteky mohli pokračovať. Televízia ARD však informovala, že regulárnosť podujatia ešte preskúmavala preteková jury.Pre J. T. Böa to bolo už ôsme individuálne víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, tretie za sebou a celkovo už 63. v kariére. K tomu má na konte aj 33 triumfov v tímových súťažiach. Suverén prebiehajúcej sezóny vyhral opäť vďaka vynikajúcemu bežeckému výkonu, ktorý ho podržal aj pri slabšej streľbe. Už na prvej ležke totiž minul posledný terč a druhú trestnú minútu nabral na záverečnej stojke. Po nej mali lepší čas Christiansen o 6,9 i Fak o 1,7 sekundy, no líder celkového poradia predviedol v záverečnom kole mohutný finiš a v cieli tak slávil triumf. Jeho krajan a najväčší konkurent v celkovom hodnotení SP Sturla Holm Laegreid obsadil s jednou trestnou minútou štvrté miesto (+42,8 s). Do minútového manka sa zmestili ešte piaty Talian Tommaso Giacomel (+47,6/1 tr. min) a šiesty Benedikt Doll z Nemecka (+56,3/1). J. T. Bö bol na trati o minútu a 14,4 s rýchlejší ako druhý najlepší Martin Ponsiluoma zo Švédska, Christiansen na neho stratil v behu ešte o sekundu viac.Stredajší víťaz zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia seriálu, v ktorom má na konte už 869 bodov. Druhý Laegreid ich nazbieral 725 a tretí Christiansen 428. J. T. Bö je zároveň líder hodnotení troch zo štyroch individuálnych disciplín, v pretekoch s hromadným štartom mu patrí tretie miesto, čo však môže zmeniť už v nedeľu práve v Ruhpoldingu.Šima vyštartoval na trať s číslom 4, čo sa v teplom počasí javilo ako výhoda. Na prvej položke zaváhal na poslednom terči, ktorý nesklopil, no na druhej návšteve na strelnici trafil všetkých päť. Pomalý beh ho však radil do druhej polovice štartového poľa. Lepší výsledok si odpálil na posledných dvoch položkách, keď nesklopil zhodne po dva terče a výrazne sa prepadol. S piatimi trestnými minútami nakoniec obsadil až 79. miesto. "," uviedol Šima pre TASR.V Ruhpoldingu bol v stredu jediný Slovák na trati, keďže pre zdravotné problémy nenastúpil Tomáš Sklenárik a na najdlhšej trati neštartoval ani Damián Cesnek.