Boateng chce vďaka Flickovi zostať v Bayerne Mníchov

Mníchov 6. mája (TASR) - Nemecký futbalista Jerome Boateng chce v kariére pokračovať v Bayerne Mníchov. Vzťahy medzi 31-ročným obrancom a úradujúcim bundesligovým majstrom boli v uplynulých mesiacoch napäté, no zmenu k lepšiemu priniesol nový tréner Hansi Flick, ktorý sa funkcie ujal koncom roka 2019.



Boateng hrá za Mníchov od roku 2011. "Mám platný kontrakt do 30. júna 2021. Pod trénerským vedením Hansiho Flicka si dokážem predstaviť, že ho naplním. Vďačím mu za veľa vecí, bez neho by som už zrejme zmenil dres," citovala agentúra DPA Boatenga. Bol členom víťazného tímu Nemecka na majstrovstvách sveta 2014, v ktorom pôsobil aj Flick ako asistent hlavného trénera Joachima Löwa.