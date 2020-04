Boateng by sa chcel venovať charite aj po skončení kariéry

Mníchov 13. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Jerome Boateng si dokáže predstaviť, že by po skončení aktívnej hráčskej činnosti aktívne pomáhal dobročinným spolkom.



Tridsaťjedenročný obranca mníchovského Bayernu počas pandémie koronavírusu finančne podporil neziskové organizácie, ktoré v Mníchove pomáhajú s obstarávaním ochranných oblekov a dezinfekčných prostriedkov pre zdravotníkov, v Berlíne zase nakupujú potraviny pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.



"Je ušľachtilé darovať kúsok seba a pomáhať ľuďom. Utvrdil som sa v tom počas minulých Vianoc, keď sme ľuďom bez domova rozdávali jedlo. Bola to dobrá skúsenosť. Viem si predstaviť, že by som sa po skončení kariéry v tejto oblasti angažoval," povedal Boateng.



V Nemecku evidovali v pondelok popoludní viac ako 127-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 3022 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 1,86 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 115.000 osôb.