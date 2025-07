Boaviste hrozí zostup do okresnej súťaže, Boženík definitívne odchádza

Porto 2. júla (TASR) - Portugalskému futbalovému klubu Boavista Porto, kde stále pôsobí aj slovenský útočník Róbert Boženík, hrozí zostup do okresnej súťaže. V dôsledku dlhov bol niekdajší majster vyradený z profesionálnych súťaží a nemôže tak hrať ani druhú najvyššiu ligu, kde zostúpil v uplynulej sezóne. Spomínaný Boženík sa pokúsil z Boavisty dvakrát neúspešne prestúpiť, podľa jeho agenta je tento raz odchod už definitívny.



V utorok popoludní orgán zastrešujúci najvyššie dve portugalské súťaže neudelil Boaviste licenciu na ďalšiu sezónu. Klub nestihol včas splatiť dlhy daňovému a sociálnemu úradu. Pôsobiť by teoreticky mohol v tretej lige, no podľa medializovaných informácií nie je istá ani účasť v tejto súťaži. Dvadsaťpäťročný Boženík prezradil na júnovom reprezentačnom zraze pomery v klube, kde podľa jeho slov netiekla teplá voda a nefungovala elektrina. Odísť sa pokúsil do Sevilly i zámorského Salt Lake City, portugalský klub však svojim prístupom odradil obe potenciálne pôsobiská.



Momentálne je o útočníka podľa jeho agenta Johna Inglisa záujem v anglickej i španielskej najvyššej súťaži a taktiež v Turecku, Spojených arabských emirátoch a zámorskej MLS. Mená klubov odmietol konkretizovať, na špecializovanom portáli transfermarkt je však Boženík spájaný s tureckým Basaksehirom a Samsunsporom. Informovali o tom české médiá.