Bob a Mike Bryanovci ukončia po budúcoročnom US Open kariéru

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Americké dvojičky Bob a Mike Bryanovci ukončia po sezóne 2020 tenisovú kariéru. Bývalé dlhoročné svetové jednotky vo štvorhre v spoločnom vyhlásení uviedli, že plánujú zavesiť rakety na klinec po budúcoročnom US Open (31. augusta - 13. septembra 2020).



Práve na US Open v roku 1995 sa bratia Bryanovci prvýkrát predstavili na grandslamovom podujatí. Počas kariéry sa vypracovali v jeden z najúspešnejších deblových párov v histórii. Na čelo rebríčka ATP sa prvýkrát vyšvihli v roku 2003 a boli na ňom dokopy 438 týždňov. Spoločne získali rekordných 118 trofejí vrátane 16 grandslamových titulov. V zbierke majú aj olympijské zlato z Londýna 2012 a bronz z Pekingu 2008.



Bob Bryan prezradil, že sa obaja rozhodli predčasne ukončiť túto sezónu, aby zostali svieži na ďalší rok. "Rozhodli sme sa, že bude pre nás najlepšie dať si pauzu, aby si telo aj myseľ oddýchli a mohli sme sa dobre pripraviť na sezónu 2020, ktorá bude naša posledná na ATP Tour. Bola to pre nás skutočne magická jazda. Chceme ju ukončiť, kým sme ešte zdraví," uviedli americké legendy v spoločnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.