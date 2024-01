Boban nesúhlasí s krokmi Čeferina, vzdal sa funkcie jeho poradcu

Ženeva 25. januára (TASR) - Bývalý chorvátsky futbalista Zvonimir Boban skončil na vlastnú žiadosť vo funkcii poradcu prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina. Dôvodom je nesúhlas s Čeferinovou snahou zmeniť stanovy, ktoré by mu umožnili zostať vo funkcii dlhšie.



Boban uviedol svoj nesúhlas s politickým mocenským krokom súčasného šéfa UEFA a rozhodol sa opustiť funkciu po troch rokoch: "So smútkom a ťažkým srdcom nemám inú možnosť, ako opustiť UEFA. Nesnažím sa byť nejakým hrdinom. Lebo nie som sám, kto tu rozmýšľa podobne," citovala agentúra AP.



Slovinský funkcionár je vo funkcii od roku 2016, nahradil v nej Francúza Michela Platiniho. Aklamačne ho zvolil opätovne do funkcie vo februári 2019 a vlani v apríli vstúpil už do svojho tretieho funkčného obdobia. Teraz chce zmeniť stanovy tak, aby mohol kandidovať na svoj post aj v roku 2027. Viacerí tieto praktiky označili za nedemokratické, okrem Bobana verejne aj člen exekutívy UEFA David Gill.