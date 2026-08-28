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Piatok 28. august 2026
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Bobček by mal vo Frosinone absolvovať lekársku prehliadku

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Na snímke útočník Tomáš Bobček. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bobček sa stal v uplynulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy a pridal aj šesť asistencií, zostupu Lechie však nezabránil.

Autor TASR
Frosinone 28. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček by mal predsa len prestúpiť z Lechie Gdansk do Frosinone. Nováčik talianskej Serie A by mal za neho zaplatiť 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z Bobčeka spravilo najdrahšiu akvizíciu v histórii klubu. Ako informovala talianska Sky Sport, slovenský reprezentant absolvuje lekársku prehliadku a následne podpíše zmluvu so svojím novým klubom.

Bobček sa stal v uplynulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy a pridal aj šesť asistencií, zostupu Lechie však nezabránil. S Lechiou má zmluvu do júna 2030, jeho trhová hodnota je podľa portálu Transfermarkt osem miliónov eur. V novom ročníku druhej najvyššej poľskej súťaže zatiaľ nenastúpil, keďže klub ho pre pripravovaný predaj nechce vystaviť riziku zranenia. Záujem o neho v uplynulom období prejavili aj Werder Brémy, Hamburger SV, Trabzonspor a Samsunspor.

Slovenský útočník debutoval v reprezentačnom A-tíme v novembri 2025 proti Severnému Írsku a v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve 1:0.
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