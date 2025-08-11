< sekcia Šport
Bobček dal gól a asistoval pri ďalšom, jeho Lechia doma iba remizovala
Pre Bobčeka to bol už piaty gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a figuruje na čele tabuľky strelcov celej súťaže.
Autor TASR
Gdansk 11. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček si v pondelkovom dueli poľskej ligy pripísal gól i asistenciu, jeho Lechia Gdansk však po remíze s Motorom Lublin 3:3 naďalej čaká na prvé víťazstvo. Po štvrtom kole má na konte dve remízy a dve prehry, v neúplnej tabuľke je na poslednom mieste.
Pre Bobčeka to bol už piaty gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a figuruje na čele tabuľky strelcov celej súťaže. Proti Motoru najskôr v 3. minúte prihral na úvodný gól stretnutia, v nadstavení prvého polčasu potom vyrovnal na priebežných 2:2. Bobček hral do 76. minúty, celý zápas absolvoval jeho spoluhráč a krajan Matúš Vojtko.
