Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Šport

Bobček dal gól a asistoval pri ďalšom, jeho Lechia doma iba remizovala

.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Pre Bobčeka to bol už piaty gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a figuruje na čele tabuľky strelcov celej súťaže.

Autor TASR
Gdansk 11. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček si v pondelkovom dueli poľskej ligy pripísal gól i asistenciu, jeho Lechia Gdansk však po remíze s Motorom Lublin 3:3 naďalej čaká na prvé víťazstvo. Po štvrtom kole má na konte dve remízy a dve prehry, v neúplnej tabuľke je na poslednom mieste.

Pre Bobčeka to bol už piaty gól v prebiehajúcom ligovom ročníku a figuruje na čele tabuľky strelcov celej súťaže. Proti Motoru najskôr v 3. minúte prihral na úvodný gól stretnutia, v nadstavení prvého polčasu potom vyrovnal na priebežných 2:2. Bobček hral do 76. minúty, celý zápas absolvoval jeho spoluhráč a krajan Matúš Vojtko.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať