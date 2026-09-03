< sekcia Šport
Bobček je vďačný za prvé minúty, Frosinone chce pomáhať gólmi
Bobček si na nové prostredie pomaličky zvyká a vie, že nepôjde všetko podľa jeho predstáv lúsknutím prsta.
Autor TASR
Frosinone 3. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček absolvoval súťažný zápas po vyše troch mesiacoch. Po prestupe z Lechie Gdansk zasiahol už ako hráč Frosinone Calcio do hry v stredajšom stretnutí 16-finále Talianskeho pohára na pôde Sassuola Calcio, proti ktorému si odkrútil prvé minúty v drese svojho nového nového talianskeho zamestnávateľa. V jedenástkovom rozstrele navyše premenil svoj pokus, hoci Frosinone napokon na postup nestačil. Po remíze 1:1 v riadnom hracom čase podľahlo na strely z bieleho bodu 3:4.
„Vnímam to pozitívne. Dostal som trochu viac priestoru ako som čakal, odohral som takmer 30 minút. Som za to vďačný, že som po dlhšom čase hral, čiže to bolo pozitívne pre mňa, žiaľ, výsledkovo negatívne to dopadlo pre náš tím,“ povedal pre TASR čoskoro 25-ročný najlepší strelec uplynulého ročníka poľskej Ekstraklasy. „Penalty sú vždy lotéria, je to viac o šťastí. Myslím si, že tréner a spoluhráči neboli nejako sklamaní, predsa len to bola len počiatočná fáza pohára. Každý vie, že teraz bude naša úloha iná a môžeme sa naplno sústrediť na ligu,“ dodal Bobček, ktorý si po vypadnutí Lechie Gdansk hľadal nové pôsobisko.
V súvislosti s ním sa v lete spomínal prestup do Hamburgeru SV alebo Trabzonsporu, napokon však prikývol na ponuku nováčika Serie A. „Osobne si dávam cieľ, aby som bol zdravý a mohol som pomáhať tímu celú sezónu. Aby som bol platný pre spoluhráčov a pomohol im gólmi, pretože tie sa odo mňa čakajú. Z tímového pohľadu bude základným cieľom udržanie sa v Serii A,“ priznal pre TASR Bobček, ktorý sa pred príchodom na Apeninský polostrov neradil s krajanmi pôsobiacimi v Taliansku. „Nepýtal som rozumy od nikoho, ani od hráčov, čo tu hrali predtým a ani od Stana Lobotku alebo Tomáša Suslova. Všetko sa zbehlo rýchlo. Serie A je v TOP 5 európskych líg, takže viem o tejto súťaži celkom dosť.“
Bobček si na nové prostredie pomaličky zvyká a vie, že nepôjde všetko podľa jeho predstáv lúsknutím prsta. „Aklimatizácia prebieha zatiaľ trošku ťažšie, lebo je tu horúco. V Poľsku nie sú také teploty ako vo Frosinone, ale verím, že sa rýchlo adaptujem. Z trénerov a spoluhráčov mám dobrý dojem, každý sa mi snaží pomôcť, aby som zapadol. V meste som ešte nebol, ale nie je veľké. Okolo sú staré domy a hory, je to také menšie mestečko.“ V nedeľu nastúpi Frosinone doma proti Benátkam, Bobček však neočakáva, že vzhľadom na neskorší prestup bude figurovať v základnej zostave. „Potrebujem čas na adaptáciu, cítim, že mi chýba herná prax. Viem, že by som nezvládol od začiatku hrať celý zápas. Asi začnem na lavičke a v priebehu zápasu vybehnem na trávnik, aj keď v tejto chvíli to je ťažké predpokladať.“
Rodák z Ružomberka by nemal chýbať v nominácii reprezentačného trénera Vladimíra Weissa na štvorzápas B-divízie Ligy národov, ktorý je na programe na prelome septembra a októbra. Slováci nastúpia 26. septembra v Prešove proti Moldavsku, 29. septembra privítajú v Košiciach reprezentáciu Kazachstanu a následne ich čakajú dva zápasy na ihriskách súperov - 2. októbra na Faerských ostrovoch a 6. októbra v Moldavsku. „Hráme štyri zápasy a každý, či sme to my hráči, tréner alebo fanúšikovia očakávajú postup. Myslím, že je to v našich silách a nohách, aby sme postúpili do B-divízie.“ Bobček sa už veľmi teší na domáce prostredie, ktoré tentoraz nájde reprezentácia na východe krajiny. „Verím, že fanúšikovia nás budú hnať dopredu. Pamätám si atmosféru v zápase so Severným Írskom v Košiciach, ktorý bol vypredaný. Verím, že nám ľudia pomôžu, aby sme vyhrali prvé zápasy a priblížili sa k postupu do B-divízie.“
„Vnímam to pozitívne. Dostal som trochu viac priestoru ako som čakal, odohral som takmer 30 minút. Som za to vďačný, že som po dlhšom čase hral, čiže to bolo pozitívne pre mňa, žiaľ, výsledkovo negatívne to dopadlo pre náš tím,“ povedal pre TASR čoskoro 25-ročný najlepší strelec uplynulého ročníka poľskej Ekstraklasy. „Penalty sú vždy lotéria, je to viac o šťastí. Myslím si, že tréner a spoluhráči neboli nejako sklamaní, predsa len to bola len počiatočná fáza pohára. Každý vie, že teraz bude naša úloha iná a môžeme sa naplno sústrediť na ligu,“ dodal Bobček, ktorý si po vypadnutí Lechie Gdansk hľadal nové pôsobisko.
V súvislosti s ním sa v lete spomínal prestup do Hamburgeru SV alebo Trabzonsporu, napokon však prikývol na ponuku nováčika Serie A. „Osobne si dávam cieľ, aby som bol zdravý a mohol som pomáhať tímu celú sezónu. Aby som bol platný pre spoluhráčov a pomohol im gólmi, pretože tie sa odo mňa čakajú. Z tímového pohľadu bude základným cieľom udržanie sa v Serii A,“ priznal pre TASR Bobček, ktorý sa pred príchodom na Apeninský polostrov neradil s krajanmi pôsobiacimi v Taliansku. „Nepýtal som rozumy od nikoho, ani od hráčov, čo tu hrali predtým a ani od Stana Lobotku alebo Tomáša Suslova. Všetko sa zbehlo rýchlo. Serie A je v TOP 5 európskych líg, takže viem o tejto súťaži celkom dosť.“
Bobček si na nové prostredie pomaličky zvyká a vie, že nepôjde všetko podľa jeho predstáv lúsknutím prsta. „Aklimatizácia prebieha zatiaľ trošku ťažšie, lebo je tu horúco. V Poľsku nie sú také teploty ako vo Frosinone, ale verím, že sa rýchlo adaptujem. Z trénerov a spoluhráčov mám dobrý dojem, každý sa mi snaží pomôcť, aby som zapadol. V meste som ešte nebol, ale nie je veľké. Okolo sú staré domy a hory, je to také menšie mestečko.“ V nedeľu nastúpi Frosinone doma proti Benátkam, Bobček však neočakáva, že vzhľadom na neskorší prestup bude figurovať v základnej zostave. „Potrebujem čas na adaptáciu, cítim, že mi chýba herná prax. Viem, že by som nezvládol od začiatku hrať celý zápas. Asi začnem na lavičke a v priebehu zápasu vybehnem na trávnik, aj keď v tejto chvíli to je ťažké predpokladať.“
Rodák z Ružomberka by nemal chýbať v nominácii reprezentačného trénera Vladimíra Weissa na štvorzápas B-divízie Ligy národov, ktorý je na programe na prelome septembra a októbra. Slováci nastúpia 26. septembra v Prešove proti Moldavsku, 29. septembra privítajú v Košiciach reprezentáciu Kazachstanu a následne ich čakajú dva zápasy na ihriskách súperov - 2. októbra na Faerských ostrovoch a 6. októbra v Moldavsku. „Hráme štyri zápasy a každý, či sme to my hráči, tréner alebo fanúšikovia očakávajú postup. Myslím, že je to v našich silách a nohách, aby sme postúpili do B-divízie.“ Bobček sa už veľmi teší na domáce prostredie, ktoré tentoraz nájde reprezentácia na východe krajiny. „Verím, že fanúšikovia nás budú hnať dopredu. Pamätám si atmosféru v zápase so Severným Írskom v Košiciach, ktorý bol vypredaný. Verím, že nám ľudia pomôžu, aby sme vyhrali prvé zápasy a priblížili sa k postupu do B-divízie.“