Bobček opäť povolaný, čaká na debut: Asi som tu niečo ukázal
Autor TASR
Senec 5. októbra (TASR) - Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa druhýkrát za sebou dostal slovenský útočník Tomáš Bobček. Premiérovo bol nominovaný v septembri, ani do jedného zápasu však nezasiahol. Debut si tak môže odbyť v rámci kvalifikácie MS 2026 v piatok v Severnom Írsku alebo o tri dni neskôr proti Luxembursku.
Dvadsaťštyriročný hrotový útočník pôsobí tretiu sezónu v poľskej Lechii Gdaňsk, kde má v tejto sezóne na konte už päť gólov v desiatich zápasoch. Ani jeden z nich však nepridal od posledného zrazu. „Posledné obdobie bolo trocha horšie. Po návrate z predošlého zrazu som mal menší problém s kolenom, takže som nehral. Potom som sa postupne zapájal, ale úplne som sa nedostal do tempa, ako som si pôvodne predstavoval. Som však rád, že som sa aspoň trocha rozbehol. Verím, že s každým zápasom to pôjde pomaly lepšie a lepšie,“ uviedol Bobček.
S trénerom Francescom Calzonom sa nestretol v septembri úplne prvýkrát, keďže bol súčasťou tréningového kempu v decembri 2022. „Už som tu raz bol na tréningovom kempe, takže som približne vedel, ako tréner funguje, ako rozmýšľajú a ako sú tréningy nastavené. Teraz to však bolo, samozrejme, trocha iné – predsa len ide o kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, takže to bola úplne iná úroveň. Všetko je špičkovo pripravené, tréningy aj celý proces,“ povedal Bobček. Vďačný za ďalšiu nomináciu bol najmä v kontexte aktuálnych výkonov v Ekstraklase: „Určite som si aj uvedomoval, že mi chýbajú góly. Snažím sa byť v pozíciách dobrých na zakončenie. Úprimne, nevedel som, či ma tréner povolá, ale asi som na septembrovom zraze niečo ukázal. Som za to veľmi rád, aj keď som teraz v klube nepodal úplne ideálne výkony.“
Dvadsaťštyriročný odchovanec Ružomberka je podľa podrobných dát momentálne vo výbornej forme, v rámci čakania na debut však zostáva pokorný. „Neviem, ako by som sa predal, ale myslím si, že tréner už asi vie, čo môže odo mňa očakávať. Možno som tu už v minulosti ukázal štýl futbalu, kde sa veľa behá, veľa bráni, veľa sa otáča hra. Asi teda vie, aký štýl hry preferujem a ako hrám,“ dodal Bobček.
