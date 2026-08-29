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Bobček po prestupe: Mám na to, aby som hral na najvyššej úrovni
Bobček zaujal viaceré európske tímy svojou produktivitou v predchádzajúcom ročníku, s bilanciou 20 gólov bol najlepším strelcom Ekstraklasy.
Autor TASR
Frosinone 29. augusta (TASR) - Pred slovenským futbalistom Tomášom Bobčekom je nová kariérna výzva. Dvadsaťštyriročný reprezentačný útočník sa po produktívnom období v poľskej Lechii Gdansk presúva do talianskeho Frosinone Calcio, kde podpísal päťročný kontrakt. V Serii A chce Bobček ukázať, že je pripravený na najlepšie súťaže Európy.
Bobček zaujal viaceré európske tímy svojou produktivitou v predchádzajúcom ročníku, s bilanciou 20 gólov bol najlepším strelcom Ekstraklasy. Gdansk síce zostúpil do druhej ligy, ale s klubom mal reprezentant Slovenska platný kontrakt do júna 2030. Podľa viacerých zdrojov sa stal historicky najdrahším nákupom Frosinone, s bonusmi sa konečná prestupová čiastka môže vyšplhať na 13 miliónov eur.
„Som veľmi šťastný, že sa to nakoniec podarilo dotiahnuť do konca. Nebolo totiž už veľa času a celé leto som čakal na to, kedy príde správna ponuka. Som rád, že nakoniec prišla z Frosinone. Čo sa písalo v médiách, nebola pravda. Ja som žiadnu oficiálnu ponuku od klubu nemal, vedel som však, že kluby komunikujú medzi sebou. Nič som teda neodmietol a keď ponuka prišla, veľmi rýchlo sme sa dohodli. Akceptoval som podmienky a podpísal zmluvu na 5 rokov. Stal som sa hráčom Frosinone, prebehlo to veľmi rýchlo. Vo štvrtok som letel do Talianska a v piatok som podpisoval zmluvu,“ vyjadril sa Bobček pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu.
Pre odchovanca MFK Ružomberok to bude len druhé zahraničné angažmán v jeho sľubne sa rozvíjajúcej kariére. „Som šťastný, že sa to podarilo. Teším sa na novú výzvu. Bude to o krok vyššie, možno aj o dva. Serie A je jedna z top 5 európskych líg. Talianska liga je náročná, ja sa budem snažiť spraviť všetko pre to, aby som sa cez ňu prehrýzol a ukázal, že mám na to, aby som hral na najvyššej úrovni,“ povedal Bobček k pôsobeniu v novom klube a súťaži.
Frosinone sa vrátilo do Serie A po dvojročnej prestávke. Cez víkend bude Bobček ešte v pozícii diváka sledovať ligový duel na trávniku Fiorentiny. Debutovať by mohol v stredajšom pohárovom stretnutí so Sassuolom.
Bobček zaujal viaceré európske tímy svojou produktivitou v predchádzajúcom ročníku, s bilanciou 20 gólov bol najlepším strelcom Ekstraklasy. Gdansk síce zostúpil do druhej ligy, ale s klubom mal reprezentant Slovenska platný kontrakt do júna 2030. Podľa viacerých zdrojov sa stal historicky najdrahším nákupom Frosinone, s bonusmi sa konečná prestupová čiastka môže vyšplhať na 13 miliónov eur.
„Som veľmi šťastný, že sa to nakoniec podarilo dotiahnuť do konca. Nebolo totiž už veľa času a celé leto som čakal na to, kedy príde správna ponuka. Som rád, že nakoniec prišla z Frosinone. Čo sa písalo v médiách, nebola pravda. Ja som žiadnu oficiálnu ponuku od klubu nemal, vedel som však, že kluby komunikujú medzi sebou. Nič som teda neodmietol a keď ponuka prišla, veľmi rýchlo sme sa dohodli. Akceptoval som podmienky a podpísal zmluvu na 5 rokov. Stal som sa hráčom Frosinone, prebehlo to veľmi rýchlo. Vo štvrtok som letel do Talianska a v piatok som podpisoval zmluvu,“ vyjadril sa Bobček pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu.
Pre odchovanca MFK Ružomberok to bude len druhé zahraničné angažmán v jeho sľubne sa rozvíjajúcej kariére. „Som šťastný, že sa to podarilo. Teším sa na novú výzvu. Bude to o krok vyššie, možno aj o dva. Serie A je jedna z top 5 európskych líg. Talianska liga je náročná, ja sa budem snažiť spraviť všetko pre to, aby som sa cez ňu prehrýzol a ukázal, že mám na to, aby som hral na najvyššej úrovni,“ povedal Bobček k pôsobeniu v novom klube a súťaži.
Frosinone sa vrátilo do Serie A po dvojročnej prestávke. Cez víkend bude Bobček ešte v pozícii diváka sledovať ligový duel na trávniku Fiorentiny. Debutovať by mohol v stredajšom pohárovom stretnutí so Sassuolom.