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Bobček podpísal s Frosinone päťročnú zmluvu
Podľa talianskej stanice Sky Sport mal za neho zaplatiť 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z Bobčeka spravilo najdrahšiu akvizíciu v histórii klubu.
Autor TASR,aktualizované
Frosinone 28. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdansk do Frosinone. Nováčik talianskej Serie A si slovenského reprezentanta upísal na päť rokov, informoval o tom na svojom webe.
Podľa talianskej stanice Sky Sport mal za neho zaplatiť 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z Bobčeka spravilo najdrahšiu akvizíciu v histórii klubu. Dvadsaťštyriročný útočník sa stal v uplynulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy a pridal aj šesť asistencií, zostupu Lechie však nezabránil. S Lechiou mal zmluvu do júna 2030, jeho trhová hodnota je podľa portálu Transfermarkt osem miliónov eur. V novom ročníku druhej najvyššej poľskej súťaže nenastúpil, keďže klub ho pre pripravovaný predaj nechcel vystaviť riziku zranenia. Záujem o neho v uplynulom období prejavili aj Werder Brémy, Hamburger SV, Trabzonspor a Samsunspor.
Slovenský útočník debutoval v reprezentačnom A-tíme v novembri 2025 proti Severnému Írsku a v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve 1:0.
Podľa talianskej stanice Sky Sport mal za neho zaplatiť 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z Bobčeka spravilo najdrahšiu akvizíciu v histórii klubu. Dvadsaťštyriročný útočník sa stal v uplynulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy a pridal aj šesť asistencií, zostupu Lechie však nezabránil. S Lechiou mal zmluvu do júna 2030, jeho trhová hodnota je podľa portálu Transfermarkt osem miliónov eur. V novom ročníku druhej najvyššej poľskej súťaže nenastúpil, keďže klub ho pre pripravovaný predaj nechcel vystaviť riziku zranenia. Záujem o neho v uplynulom období prejavili aj Werder Brémy, Hamburger SV, Trabzonspor a Samsunspor.
Slovenský útočník debutoval v reprezentačnom A-tíme v novembri 2025 proti Severnému Írsku a v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve 1:0.