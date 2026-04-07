Bobček prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Lechie v poľskej lige
Dvadsaťštyriročný Bobček sa do zostavy Lechie vrátil po dvojzápasovej absencii pre svalové zranenie.
Autor TASR
Gdansk 7. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček sa v pondelkovom dueli 27. kola poľskej lige blysol gólom a asistenciou. Výrazne tak prispel k víťazstvu Lechie Gdansk doma nad Koronou Kielce 4:2.
Dvadsaťštyriročný Bobček sa do zostavy Lechie vrátil po dvojzápasovej absencii pre svalové zranenie a v 19. minúte sa podieľal spätnou prihrávkou na presnom zásahu srbského útočníka Aleksandara Čirkoviča. Po necelej polhodine hry zvýšil z pokutového kopu na 2:0 pre svoj tím, ktorý sa vďaka zisku troch bodov dostal pred svojho súpera na deviatu priečku tabuľky Ekstraklasy. Bol to jeho 15. ligový gól v prebiehajúcej sezóne a na čele tabuľky strelcov sa dotiahol na Karola Czubaka z Motoru Lublin. Hral do 62. minúty. Celý zápas za domácich odohral jeho krajan, obranca Matúš Vojtko.
Dvadsaťštyriročný Bobček sa do zostavy Lechie vrátil po dvojzápasovej absencii pre svalové zranenie a v 19. minúte sa podieľal spätnou prihrávkou na presnom zásahu srbského útočníka Aleksandara Čirkoviča. Po necelej polhodine hry zvýšil z pokutového kopu na 2:0 pre svoj tím, ktorý sa vďaka zisku troch bodov dostal pred svojho súpera na deviatu priečku tabuľky Ekstraklasy. Bol to jeho 15. ligový gól v prebiehajúcej sezóne a na čele tabuľky strelcov sa dotiahol na Karola Czubaka z Motoru Lublin. Hral do 62. minúty. Celý zápas za domácich odohral jeho krajan, obranca Matúš Vojtko.