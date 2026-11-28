< sekcia Šport
Bobček sa pri premiére v základe Frosinone blysol hetrikom proti Parme
Nováčik po dvoch ligových prehrách opäť naplno bodoval a na vlastnom štadióne zvíťazil šiestykrát za sebou.
Autor TASR
Rím 28. novembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček nastúpil prvýkrát v základnej zostave Frosinone v talianskej Serii A a za dôveru sa odvďačil hetrikom. V sobotňajšom zápase 13. kola strelil všetky tri góly nováčika pri víťazstve nad Parmou 3:0. Brankára Giovanniho Daffaru prekonal trikrát v druhom polčase.
Bobček mal blízko ku gólu už po polhodine hry, keď po centri Faresa Ghedjemisa zakončil tesne nad brvno. Skóre otvoril desať minút po prestávke. V šestnástke sa dostal k odrazenej lopte a z bezprostrednej blízkosti ju poslal k pravej žrdi. O štyri minúty Daffara ešte chytil jeho hlavičku po rohovom kope, no v 61. minúte ho slovenský útočník prekonal druhýkrát, keď volejom usmernil do siete center Patrizia Masiniho. Hetrik zavŕšil v 79. minúte - po presnej prihrávke do pokutového územia pohotovo medzi nohy brankára spečatil triumf domácich. Z ihriska odišiel za potlesku tribún v 82. minúte. Bol to jeho celkovo štvrtý zápas v Serii A.
Nováčik po dvoch ligových prehrách opäť naplno bodoval a na vlastnom štadióne zvíťazil šiestykrát za sebou. S 23 bodmi sa posunul na priebežné šieste miesto, o dva body pred Juventus Turín, ktorý má zápas k dobru. Parma je osemnásta.
Serie A - 13. kolo:
Frosinone Calcio - Parma Calcio 3:0 (0:0)
Góly: 55., 61. a 79. BOBČEK
/T. Bobček (Frosinone) do 82. min a strelil hetrik/
Bobček mal blízko ku gólu už po polhodine hry, keď po centri Faresa Ghedjemisa zakončil tesne nad brvno. Skóre otvoril desať minút po prestávke. V šestnástke sa dostal k odrazenej lopte a z bezprostrednej blízkosti ju poslal k pravej žrdi. O štyri minúty Daffara ešte chytil jeho hlavičku po rohovom kope, no v 61. minúte ho slovenský útočník prekonal druhýkrát, keď volejom usmernil do siete center Patrizia Masiniho. Hetrik zavŕšil v 79. minúte - po presnej prihrávke do pokutového územia pohotovo medzi nohy brankára spečatil triumf domácich. Z ihriska odišiel za potlesku tribún v 82. minúte. Bol to jeho celkovo štvrtý zápas v Serii A.
Nováčik po dvoch ligových prehrách opäť naplno bodoval a na vlastnom štadióne zvíťazil šiestykrát za sebou. S 23 bodmi sa posunul na priebežné šieste miesto, o dva body pred Juventus Turín, ktorý má zápas k dobru. Parma je osemnásta.
Serie A - 13. kolo:
Frosinone Calcio - Parma Calcio 3:0 (0:0)
Góly: 55., 61. a 79. BOBČEK
/T. Bobček (Frosinone) do 82. min a strelil hetrik/