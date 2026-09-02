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Bobček si zapísal debut, Frosinone však vypadlo v Coppa Italia

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Na snímke útočník Tomáš Bobček. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dvadsaťštyriročný slovenský útočník sa do Frosinone presunul z Lechie Gdansk a podpísal päťročný kontrakt. V uplynulej sezóne poľskej Ekstraklasy bol s 20 gólmi najlepší strelec súťaže.

Autor TASR
Reggio Emilia 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Bobček zaznamenal debut v talianskom prvoligovom tíme Frosinone Calcio. Jeho mužstvo však neuspelo v stredajšom stretnutí šestnásťfinále Coppa Italia, keď vypadlo zo súťaže po jedenástkovom rozstrele s iným tímom zo Serie A Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v rozstrele uspelo Sassuolo 4:3, Bobček svoj pokus z bieleho bodu úspešne premenil.

Dvadsaťštyriročný slovenský útočník sa do Frosinone presunul z Lechie Gdansk a podpísal päťročný kontrakt. V uplynulej sezóne poľskej Ekstraklasy bol s 20 gólmi najlepší strelec súťaže. Na pôde Sassuola sa dostal na ihrisko v 63. minúte za stavu 1:1. Do konca duelu už gól z hry nepadol a k slovu prišiel rozstrel. Bobček si postavil loptu na biely bod ako úplne prvý a nezaváhal. Na strane domácich však rozvlnili sieť všetci štyria hráči a v drese Frosinone sa pomýlili v štvrtej sérii obranca Wisdom Amey i v piatej stredopoliar Luis Hasa.
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