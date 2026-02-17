< sekcia Šport
Bobistka Meyersová Taylorová tesne predstihla Nolteovú, Čerňanská 20.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 16. februára (TASR) - Americká bobistka Elana Meyersová Taylorová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži monobobov žien. V záverečnej štvrtej jazde predstihla dovtedajšiu líderku Lauru Nolteovú a triumfovala s tesným náskokom štyroch stotín pred Nemkou. Bronz si vyjazdila ďalšia Američanka a obhajkyňa zlata z Pekingu Kaillie Armbrusterová Humphriesová (+0,12). Slovenská reprezentantka Viktória Čerňanská obsadila 20. miesto s mankom 4,91 sekundy na víťazku.
Od úvodnej jazdy bola na čele poradia Nolteová. Meyersová Taylorová však v treťom kole zašla zhodne s krajankou Armbrusterovou Humphriesovou traťový rekord 59,08 s a priblížila sa celkovej víťazke Svetového pohára 2025/2026 na rozdiel 15 stotín. Strhujúci boj o titul vygradoval vo finálovej štvrtej jazde. V nej si 41-ročná Američanka udržala pevné nervy a profitovala z nečakaného zaváhania Nolteovej. Tá neustála tlak, niekoľkokrát narazila do mantinelu a bola z toho pre ňu iba trpká strieborná medaila. Nenadviazala tak na titul v dvojboboch spred štyroch rokov. Meyersová Taylorová si obohatila svoju zbierku o šiestu olympijskú medailu, ale prvýkrát sa teší zo zlata (1-3-2).
Čerňanská figurovala po úvodnej jazde na 21. mieste, po druhej sa posunula na 20. pozíciu, na ktorej zostala aj po 3. kole. Tesne sa tak zmestila do finálovej dvadsiatky. Pomohla jej aj neúčasť Rakúšanky Katrin Beierlovej, 17. po druhej jazde, ktorá odstúpila z pretekov zo zdravotných dôvodov - na tréningu pred ZOH si zlomila kosť v chodidle. V záverečnej jazde mala vlajkonosička slovenskej výpravy problémy od úvodných zákrut, viackrát narazila o mantinel a napokon dosiahla čas 1:00,65 min - o desatinu pomalší v porovnaní s osobným maximom z tretej jazdy. „Dnešný cieľ bol dostať sa do finálovej štvrtej jazdy. Som rada, že sa mi to podarilo. Bohužiaľ, v poslednej jazde sa nazbieralo najviac chýb, čo ma mrzí, ale celkovo boli tie jazdy lepšie ako v tréningu, takže asi panuje spokojnosť,“ uviedla Čerňanská pre TASR.
Dvadsaťtriročná Čerňanská štartuje na svojej druhej zimnej olympiáde. Na ZOH 2022 v Pekingu, kde mali monoboby olympijskú premiéru, skončila v tejto disciplíne na 17. priečke. Slovenská pilotka sa spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou predstaví ešte v súťaži dvojbobov. Potvrdilo sa, že technicky najnáročnejšie na zrekonštruovanej dráhe v Cortine d'Ampezzo sú úvodné štyri zákruty. „Táto dráha mi dala v monoboboch zabrať. Začalo sa to za druhou zákrutou, potom prišlo ešte zopár chýb. V monobobe je to tu ťažké odjazdiť a naozaj som sa tu v tréningoch trápila. Som rada, že to mám za sebou a teším sa na dvojboby, kde na to nebudem sama,“ dodala Čerňanská.
ZOH 2026 - boby
ženy, monoboby - konečné poradie po 4. jazde: 1. Elana Meyersová Taylorová (USA) 3:57,93 min. (59,49 s/59,85 s/59,08 s/59,51 s, 2. Laura Nolteová (Nem.) +0,04 s (59,44/59,68/59,15/59,70), 3. Kaillie Armbrusterová Humphriesová (USA) +0,12 (59,78/59,65/59,08/59,54), 4. Lisa-Marie Buckwitzová (Nem.) +0,89, 5. Melanie Haslerová (Švaj.) +1,06, 6. Melissa Lotholzová (Kan.) +1,31, 7. Kaysha Loveová (USA) +1,34, 8. Breeana Walkerová (Austr.) +1,56, 9. Maja Voigtová (Dán.) +1,92, 10. Margot Catherine Bochová (Fr.) +2,02, ..., 20. Viktória ČERŇANSKÁ (SR) +4,91 (1:00,83/1:00,81/1:00,55/1:00,65)
