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Bobrovskij bude v Toronte nosiť číslo 72, McKenna s tým nemá problém
V piatok podpísal zmluvu s Torontom aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý by mal začať sezónu na farme v AHL.
Autor TASR
Toronto 3. júla (TASR) - Ruský hokejový brankár Sergej Bobrovskij bude v drese Toronta Maple Leafs nosiť voje obľúbené číslo 72. Skúsenému gólmanovi ho prenechala tohtoročná draftová jednotka NHL Gavin McKenna, ktorý rovnaké číslo používal počas juniorskej i univerzitnej kariéry a pôvodne ho mal nosiť aj v Toronte.
„Prenechal mi číslo. Včera večer sme sa o tom porozprávali. Je to bystrý chalan s veľmi pozitívnou energiou. Teším sa, že budem sledovať jeho vývoj na veľkú hviezdu tejto ligy,“ povedal Bobrovskij podľa TSN. Osemnásťročný McKenna už vo štvrtok na rozvojovom kempe Maple Leafs uviedol, že s prenechaním čísla nemá problém. „Bob vyhral dva Stanleyho poháre. Ak chce číslo 72, bude ho mať,“ vyhlásil mladý útočník. Bobrovskij vstúpi do svojej 17. sezóny v NHL, pričom číslo 72 nosil počas väčšiny svojej kariéry.
Keď Bobrovskij v roku 2019 prišiel do tímu Floridy Panthers, číslo 72 tam vtedy nosil útočník Frank Vatrano. Bobrovskij mu vtedy ako poďakovanie za prenechanie čísla kúpil luxusné hodinky Rolex. McKenna si bude musieť v Maple Leafs nájsť úplne nové číslo, keďže jeho ďalšie preferované čísla 9 a 27 patria medzi vyradené v organizácii Toronta.
V piatok podpísal zmluvu s Torontom aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý by mal začať sezónu na farme v AHL.
„Prenechal mi číslo. Včera večer sme sa o tom porozprávali. Je to bystrý chalan s veľmi pozitívnou energiou. Teším sa, že budem sledovať jeho vývoj na veľkú hviezdu tejto ligy,“ povedal Bobrovskij podľa TSN. Osemnásťročný McKenna už vo štvrtok na rozvojovom kempe Maple Leafs uviedol, že s prenechaním čísla nemá problém. „Bob vyhral dva Stanleyho poháre. Ak chce číslo 72, bude ho mať,“ vyhlásil mladý útočník. Bobrovskij vstúpi do svojej 17. sezóny v NHL, pričom číslo 72 nosil počas väčšiny svojej kariéry.
Keď Bobrovskij v roku 2019 prišiel do tímu Floridy Panthers, číslo 72 tam vtedy nosil útočník Frank Vatrano. Bobrovskij mu vtedy ako poďakovanie za prenechanie čísla kúpil luxusné hodinky Rolex. McKenna si bude musieť v Maple Leafs nájsť úplne nové číslo, keďže jeho ďalšie preferované čísla 9 a 27 patria medzi vyradené v organizácii Toronta.
V piatok podpísal zmluvu s Torontom aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý by mal začať sezónu na farme v AHL.