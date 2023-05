Bobrovskij čakal na prvý shutout v play off 64 zápasov

Sunrise 23. mája (TASR) - Šesťdesiatštyri zápasov čakal Sergej Bobrovskij, kým dosiahol prvé čisté konto v play off NHL. Brankár Floridy bol veľkou oporou svojho tímu pri víťazstve 1:0 nad hokejistami Caroliny v treťom zápase finále Východnej konferencie, prispel k nemu 32 zákrokmi.



Žiadny iný brankár za uplynulých 14 rokov nevychytal svoj prvý shutout vo vyraďovačke vo vyššom veku. Bobrovskij vynuloval Hurricanes vo veku 34 rokov a 244 dní. V roku 2009 brankár Bostonu Tim Thomas zaknihoval svoje prvé čisté konto v play off takisto v konferenčnom finále proti Caroline v zápase číslo päť (4:0), keď mal 35 rokov a 340 dní.



Bobrovskij je jedným z hlavných dôvodov, prečo Panthers vedú nad Hurricanes 3:0 na zápasy. V doterajších troch dueloch série inkasoval iba tri góly zo 135 striel. Zastavil 67 striel v sérii a 110 z uplynulých 111. So 132 úspešnými zákrokmi v troch zápasoch vytvoril rekord medzi ligovými brankármi v konferenčnom finále, resp. semifinále. Prekonal zápis Johnnyho Bowera z roku 1960, bývalý brankár Toronta predviedol v prvých troch dueloch konferenčného semifinále proti Detroitu 125 úspešných zákrokov.



Carolina nedala v zápase gól siedmykrát v tejto sezóne, už druhýkrát proti Floride. V novembri prehrala v Sunrise 0:3. Aj vďaka dvom predĺženiam trvá táto séria už 261 minút a 38 sekúnd, teda vyše 13 tretín. Ani jeden z tímov sa ešte nedostal do dvojgólového náskoku.



Ofenzívny líder Floridy Matt Tkachuk bodoval aj v treťom zápase série, keď v noci na utorok asistoval pri presilovkovom zásahu Sama Reinharta z 31. minúty. Americký krídelník, ktorý prišiel na Floridu vlani v lete z Calgary, tak vo svojej prvej sezóne v drese Panthers dosiahol už 128 bodov v súčte základnej časti a play off. Iba dvaja hráči v celej histórii NHL nazbierali viac bodov vo svojom prvom ročníku v novom klube - Wayne Gretzky (140 v sezóne 1979/80 v drese Edmontonu a 190 v 1988/89 v Los Angeles) a Teemu Selänne (138 v 1992/93 za Winnipeg).



Zaujímavosťou je, že aj vo finále Východnej konferencie basketbalovej NBA vedie klub z juhu Floridy 3:0 na zápasy. Hráči Miami Heat si vytvorili takýto komfortný náskok v sérii s Bostonom Celtics. Heat rovnako ako Panthers sú ôsmy nasadený tím v play off.