Bobrovskij, Demko a Hellebuyck sú finalisti Vezinovej trofeje

New York 29. apríla (TASR) - Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL získa jeden z trojice Sergej Bobrovskij, Thatcher Demko, Connor Hellebuyck. Svojím hlasovaním o tom rozhodli generálni manažéri klubov NHL po konci základnej časti súťaže a určili zloženie finálovej trojice.



Bobrovskij z Floridy Panthers už dvakrát získal Vezinovu trofej - v rokoch 2013 a 2017, keď ešte obliekal dres Columbusu Blue Jackets. V prebiehajúcej sezóne vychytal 36 víťazstiev v základnej časti, dosiahol 91,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,37 inkasovaného gólu na zápas. So šiestimi čistými kontami bol jeden zo štyroch lídrov súťaže v tomto ukazovateli.



Brankár Vancouveru Demko, ktorý v prebiehajúcej play off zatiaľ absentuje pre zdravotné problémy, dosiahol v základnej časti 35 víťazstiev, 91,8-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,45 inkasovaného gólu na zápas. Zatiaľ čo Bobrovskij je na Vezinovu trofej nominovaný už tretíkrát, v prípade Demka ide o premiéru.



V prípade Hellebuycka z Winnipegu Jets ide o štvrtú nomináciu na cenu pre najlepšieho brankára súťaže. V roku 2018 ešte neuspel, no v ročníku 2019/2020 už áno a medzi trojicou najlepších bol aj v roku 2023. V základnej časti 2023/2024 vychytal 37 víťazstiev s priemerom 2,39 inkasovaného gólu na zápas a 92,1-percentnou úspešnosťou zákrokov. Za výkony v dlhodobej časti obdrží Jenningsovu trofej pre brankára s najnižším počtom inkasovaných gólov.



Vedenie NHL bude v najbližších dňoch zverejňovať finalistov individuálnych trofejí, 30. apríla prezradí trojicu kandidátov na Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika.