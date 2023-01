Bobistka Čerňanská obsadila 13. miesto na Svetovom pohári v Altenburgu

Svetový pohár a majstrovstvá Európy v nemeckom Altenbergu:



ženy - monoboby:

1. Kaillie Humphriesová (USA) 2:00,61 min (1:00,33 min/1:00,28 min)

2. (1. v ME) Laura Nolteová (Nem.) +0,52 s (1:00,79/1:00,34)

3. Breeana Walkerová (Austr.) +1,28 (1:00,92/1:00,97)

4. Jing Čching (Čína) +1,64 (1:01,09/1:01,16)

5. Cynthia Appiahová (Kanada) +1,81 (1:01,52/1:00,90)

6. (2. v ME) Andreea Grecuová (Rum.) +1,84 (1:01,19/1:01,26)

7. (3. v ME) Kim Kalická (Nem.) +1,92 (1:01,32/1:01,21)

... 13. (7. v ME) Viktória ČERŇANSKÁ (SR) +4.61 (1:02.72/1:02.50)

Altenberg 21. januára (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila v sobotných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu 13. miesto v monoboboch. Preteky sa išli zároveň ako majstrovstvá Európy, v nich patrilo slovenskej reprezentantke 7. miesto - posledné z pretekárok, ktoré prišli do cieľa.Najrýchlejší súhrnný čas v oboch jazdách predviedla Američanka Kaillie Humphriesová. Majsterkou Európy sa stala Nemka Laura Nolteová, ktorej patrilo celkovo 2. miesto.