Boby-EP:Slováci vo Winterbergu dvakrát na 24.priečke, Čerňanská siedma

Winterberg 6. decembra (TASR) - Slovenskí bobisti odštartovali súťažnú sezónu dvoma pretekmi dvojbobov v rámci Európskeho pohára v nemeckom Winterbergu, v oboch im ušiel postup do 2. kola a umiestnili sa zhodne na 24. priečke.



V sobotu Pavol Táborský s Ladislavom Noskovičom stratili v 1. kole na najlepších Nemcov Hansa Petera Hannighofera a Christiana Roedera 1,25 sekundy, od prieniku medzi elitnú dvadsiatku ich delili štyri desatiny. V nedeľu sa po boku pilota Táborského predstavil Ján Marek Trebichavský a slovenskí reprezentanti obsadili rovnako 24. miesto, keď za Nemcami Hannighoferom a Marcelom Kornhardtom zaostali o 1,76 s. Na postup do 2. kola im chýbalo sedem desatín sekundy.



Vo Winterbergu absolvovala súťažnú premiéru v novej sezóne aj slovenská bobistka Viktória Čerňanská, ktorá sa predstavila v súťaži monobobov v rámci Svetovej série žien. Medzi ôsmimi štartujúcimi obsadila siedme miesto, v súčte dvoch jázd zaostala za víťaznou Ruskou Nadeždou Sergejevovou o 1,50 s. "Nie som sklamaná, skôr ma to viac motivuje k ďalšej práci. Najmä by som rada ešte zrýchlila štart a bojovala o medailové priečky," uviedla Čerňanská na Facebooku.