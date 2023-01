Európsky titul v dvojboboch získali Nemeci Lochner a Brucket

Majstrovstvá Európy - dvojboby muži:



1. Johannes Lochner, Erec Maximilian Bruckert (Nem.) 1:51,50 m (55,60/55,90),

2. Michael Vogt, Sandro Michel (Švaj.) +0,05 s (55,50/56,05),

3. Francesco Friedrich, Alexander Schüller (Nem.) +0,38 (55,53/56,35)

Altenberg 21. januára (TASR) - Nemeckí reprezentanti Johannes Lochner a Erec Maximilian Brucket získali zlaté medaily v dvojboboch na domácich ME v Altenbergu. Podujatie bolo zároveň súčasťou prebiehajúceho ročníka Svetového pohára.Lochner s Brucketom triumfovali pred Švajčiarmi Michaelom Vogtom a Sandrom Michelom s náskokom päť stotín sekundy. Pre tridsaťdvaročného pretekára je to prvý kontinentálny titul v dvojboboch, štyri predošlé triumfy zaznamenal v štvorčlennej posádke. Dvojnásobný strieborný medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu má na konte celkovo desať cenných kovov z ME (5-4-1).