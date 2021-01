Boby: Čerňanská s Horváthovou získali bronz v kategórii do 23 rokov

St. Moritz 22. januára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Patrícia Horváthová získali na juniorských majstrovstvách sveta vo švajčiarskom St. Moritzi bronzové medaily v kategórii do 23 rokov. V dvojboboch žien zaostali o 2,63 sekundy za zlatými Francúzkami Margot Bochovou a Stringer Madisonovou. V celkovom poradí obsadili desiate miesto. Čerňanská, ktorá má už v zbierke striebro zo súťaže monobobov na vlaňajších ZOH mládeže v Lausanne, bola vo veku 18 rokov najmladšou spomedzi štartujúcich.



Slováci mali na MSJ zastúpenie aj v dvojboboch mužov, posádka s pilotom Pavlom Táborským a brzdárom Jánom Marekom Trebichavským skončila v kategórii do 23 rokov na piatej priečke so stratou 4,53 sekundy na víťazné duo Mihai Cristian Tentea a Ciprian Nicolae Daroczi z Rumunska. Celkovo obsadili Slováci 15. priečku.