Čerňanská s Tajcnárovou získali striebro v dvojboboch do 23 rokov

MSJ v Innsbrucku-Igls



dvojboby žien - juniorky:

1. Ľubov Černychová, Anastasia Kuryševová (Rus.) 1:47,34 min.,

2. Maureen Zimmerová, Anabel Galanderová +0,31 s,

3. Charlotte Candrixová, Vanessa Marková (obe Nem.) +0,55, ...,

5. Viktória ČERŇANSKÁ, Patrícia TAJCNÁROVÁ (SR) +1,59



poradie v kat. do 23 rokov:

1. Diana Filipszká, Lauryn Siebertová (Nem.) 1:48,50 min.,

2. ČERŇANSKÁ, TAJCNÁROVÁ +0,43 s,

3. Georgeta Popescuová, Antonia Sarbuová (Rum.) +0,98

Innsbruck-Igls 23. januára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Patrícia Tajcnárová získali na juniorských majstrovstvách sveta v rakúskom Innsbrucku-Igls strieborné medaily v súťaži dvojbobov v kategórii do 23 rokov. Lepší čas dosiahli v nedeľu iba nemecké reprezentantky Diana Filipszká a Lauryn Siebertová, za ktorými zaostali Slovenky v súčte dvoch jázd o 43 stotín sekundy.Čerňanská s Tajcnárovou štartovali aj v rámci juniorskej kategórie, ktorá je v bobovom športe do 26 rokov. Celkový súčet časov z dvoch jázd im stačil na konečnú piatu priečku. Titul v juniorskej kategórii si vyjazdili Rusky Ľubov Černychová a Anastasia Kuryševová. Dokopy štartovalo v juniorskej kategórii sedem posádok.Devätnásťročná Čerňanská odchádza z Innsbrucku s kompletnou medailovou zbierkou, v sobotu bola zlatá do 23 rokov a bronzová medzi juniorkami v monoboboch. V pondelok bude na Slovensku a následne sa presunie do dejiska ZOH v Pekingu, kde ju čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Olympijskú miestenku si zabezpečila na základe redukovaného svetového rebríčka, v ktorom sa dostala do postupovej dvadsiatky.