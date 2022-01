Bobistka Čerňanská: Nádherné posledné preteky pred olympiádou

MSJ v Innsbrucku-Igls



monoboby žien - juniorky:

1. Maureen Zimmerová (Nem.) 1:52,17 min.,

2. Lubov Černychová (Rus.) +0,43 s,

3. Viktória ČERŇANSKÁ (SR) +0,70



poradie v kat. do 23 rokov:

1. ČERŇANSKÁ 1:52,87 min.,

2. Georgeta Popescuová (Rum.) +0,20 s,

3. Julia Slupecká (Poľ.) +1,24



Innsbruck-Igls 22. januára (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská sa stala majsterkou sveta v monoboboch v kategórii do 23 rokov. Na juniorskom svetovom šampionáte v rakúskom Innsbrucku triumfovala s náskokom dvoch desatín pred Rumunkou Georgetou Popescuovou, bronz získala Poľka Julia Slupecká (+1,24 s). V kategórii do 23 rokov štartovali štyri pretekárky.Devätnásťročná Čerňanská časom 1:52,87 min. zároveň vybojovala bronz v juniorskej kategórii, ktorá je v bobovom športe do 26 rokov. Lepší čas dosiahli iba skúsenejšie Maureen Zimmerová z Nemecka a Ruska Lubov Černychová. Medzi juniorkami sa predstavilo šesť bobistiek.Členka Juniorského olympijského tímu si pripísala ďalší cenný úspech a dobre sa naladila pred odchodom na ZOH 2022. Miestenku do Pekingu si zabezpečila nedávno na základe redukovaného olympijského rebríčka, v ktorom sa dostala do postupovej dvadsiatky.uviedla Čerňanská na svojej facebookovej stránke.V sobotu štartovali na MSJ v Igls aj slovenskí reprezentanti Pavol Táborský, Ján Marek Trebichavský, ktorí sa predstavili v dvojboboch. V kategórii do 23 rokov obsadili siedmu priečku so stratou 1,97 sekundy na víťazné nemecké duo Laurin Zern, Rupert Schenk, v juniorskej kategórii sa umiestnili na 14. mieste.