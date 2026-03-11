Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Boca Juniors zväčší kapacitu La Bombonery na 80.000 miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Renovácie budú stáť 50 až 60 miliónov dolárov.

Autor TASR
Buenos Aires 11. marca (TASR) - Argentínsky futbalový klub Boca Juniors oznámil, že zväčší kapacitu svojho štadióna La Bombonera z 57.000 na 80.000 miest.

Renovácie budú stáť 50 až 60 miliónov dolárov. „Nestaviame nový štadión, ide o nadstavbu, ktorá bude rešpektovať jeho identitu,“ uviedol klub. Práce na stánku, ktorý má oficiálny názov Štadión Alberta Joseho Armanda, sa začnú počas tohtoročných majstrovstiev sveta a mali by trvať aspoň dva roky. Informovala agentúra AP.
