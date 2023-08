Boccista Mezík získal striebro na ME: “Škoda, mal som na zlato”

Rotterdam 13. augusta (TASR) - Slovenský boccista Róbert Mezík vybojoval striebornú medailu na paralympijských ME v Rotterdame. Vo finále prehral s Izraelčanom Nadavom Levim 4:5.



"Je to pekné, ale som sklamaný, lebo som mal na to, aby z toho bola zlatá medaila," povedal Mezík pre paralympic.sk.



Finálová prehra ho mrzela o to viac, že môže prehovoriť do účasti na paralympijských hrách v Paríži: "Je to škoda, lebo nešlo len o medailu, ale aj o nomináciu do Paríža. Práve môj finálový súper je môj priamy konkurent v boji o účasť."



Mezík postúpil z prvého miesta v základnej skupine, keď v nej vyhral všetky tri zápasy. Vo štvrťfinále si poradil s Francúzom Fabrem 11:1 a jednoznačne triumfoval aj semifinále proti Belgičanovi Ramboutsovi (8:0).



Druhý slovenský reprezentant v skupine BC2 Rastislav Kurilák vypadol vo štvrťfinále s Portugalcom Araujom 3:6. Rovnako vo štvrťfinále sa so súťažou rozlúčil v BC4 aj Martin Strehársky po prehre 1:6 s Chorvátom Komarom.



Tomáš Král, Kristína Kudláčová, Boris Klohna, Ľuba Škvarnová, a Kristína Vozárová nepostúpili zo základných skupín do vyraďovacej fázy.