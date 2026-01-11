< sekcia Šport
Bocelli sa predstaví na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne
Okrem 67-ročného Taliana potvrdili účasť podľa agentúry DPA aj speváčky Američanka Mariah Careyová a Talianka Laura Pausiniová.
Autor TASR
Miláno 11. januára (TASR) - Taliansky tenorista Andrea Bocelli sa predstaví na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Ten je na programe 6. februára na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne.
Okrem 67-ročného Taliana potvrdili účasť podľa agentúry DPA aj speváčky Američanka Mariah Careyová a Talianka Laura Pausiniová. Bocelli predtým vystúpil v roku 2006 na záverečnom ceremoniáli ZOH 2006 v Turíne. Okrem toho bol aj súčasťou otváracieho ceremoniálu futbalových majstrovstiev Európy 2020, finále Ligy majstrov, či decembrového žrebu skupín majstrovstiev sveta 2026 vo Washingtone.
