Bocelli venoval Federerovi áriu, tenistu dojal k slzám

Zürich 22. novembra (TASR) - Počas utorkového koncertu v v Zürichu sa o emotívny moment postaral jeden z najpopulárnejších tenoristov na svete. Taliansky spevák Andrea Bocelli venoval jednu z árií 20-násobnému grandslamovému šampiónovi Rogerovi Federerovi, ktorý sa pred zrakmi tisícok divákov po tomto momente rozplakal.



Diváci nevideli legendárneho Švajčiara na kurte viac ako rok, odkedy sa so športom rozlúčil na emotívnom ceremoniáli počas Laver Cupu 2022. Spomienky fanúšikov na to, ako tam vystúpila britská speváčka Ellie Goulding so skladbami Still Falling For You a Burn, sú stále čerstvé. Rozlúčka s Federerom bola pre všetkých prítomných v londýnskej O2 Aréne veľmi emotívna, v utorok sa niečo podobné zopakovalo.



Federer sa zúčastnil na koncerte Bocelliho, slepého operného virtuóza, ktorého mnohí považujú za najúspešnejšieho interpreta klasickej hudby všetkých čias. Podujatie sa konalo na multifunkčnom štadióne Hallenstadion. Keď sa taliansky tenor dozvedel o prítomnosti športovca v hale, chcel ho prekvapiť. Hudobník ho počas svojho vystúpenia pozval na pódium a venoval mu áriu Nessun Dorma z opery Giacoma Pucciniho - Turandot. "Dnes máme medzi nami žijúcu legendu, Rogera Federera. Je pre mňa veľká šesť venovať mu áriu z posledného dejstva, za emócie, ktoré dal všetkým. A som rád, že ho môžem pozvať na pódium," povedal Bocelli.



Federer po tom, ako vystúpil na pódium a ako sa pozrel do tváre 65-ročného toskánskeho tenoristu, jednoducho neudržal emócie a rozplakal sa. Dvojica sa objala a tenista po koncerte odprevadil Bocelliho do zákulisia. "Maestro spevu a majster tenisu. Naskakuje husia koža. Legenda uznáva legendu," napísal jeden z fanúšikov na sociálnu sieť.