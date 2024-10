Bochum nevymení trénera ani po ďalšej prehre: Nediskutujeme o tom

Bochum 6. októbra (TASR) - Nemecký futbalový klub VfL Bochum sa zatiaľ nechystá vymeniť trénera Petra Zeidlera, hoci má po šiestom kole na konte iba jeden bod a okupuje dno bundesligovej tabuľky. Uspieť nedokázal ani v sobotnom domácom zápase 6. kola, keď podľahol Wolfsburgu 1:3. V drese Bochumu odohral celý zápas slovenský stredopoliar Matúš Bero. Obranca Denis Vavro nastúpil po prvý raz v základnej zostave "vlkov".



Športový riaditeľ klubu Marc Lettau po ďalšom neúspechu uviedol, že Zeidler bude viesť tím aj v nachádzajúcom zápase v Hoffenheime, ktorý ich čaká po reprezentačnej prestávke. "Určite nebudeme diskutovať o zmene trénera dnes, ani zajtra, alebo pozajtra. Zmení sa to vo chvíli, keď sa mužstvo nechá zlomiť a prestane pôsobiť ako kolektív. Potom sa začneme obzerať po novom kormidelníkovi. Dnes to však rozhodne nebol tento prípad," povedal Lettau na pozápasovej tlačovke podľa agentúry DPA.



Modro-bieli začali duel proti Wolfsburgu dobre, v 18. minúte mali k dispozícii pokutový kop po tom, čo Aster Vranckx zahral rukou. Rozhodca ho však po preskúmaní situácie napokon zrušil. Následne na to hostia otvorili skóre zásluhou Tiaga Tomasa. Bochum bol na dobrej ceste k vyrovnaniu, no "vlci" udreli znovu. V 37. minúte sa presadil nožničkami Jonas Wind. Po zmene strán svitla domácim nádej po presnej strele k pravej žrdi od Myrona Boadua. V 88. minúte však triumf hostí spečatil Wind, ktorý skóroval zvnútra pokutového územia.



"Gratulujem nášmu súperovi k triumfu. Poznali sme ich plán zakryť náš pressing množstvom dlhých lôpt na ich rýchlych útočníkov. Mali sme dobrú taktiku, no tá fungovala iba prvých 20. minút. Po tom nešťastnom úvodnom góle boli chlapci veľmi sklamaní, ale podarilo sa nám ich postaviť na nohy. V druhom polčase sme sa dostali do zápasu lepšie. Po našom prvom góle sme strhli so sebou publikum. Podľa mňa sme si zaslúžili aj druhý presný zásah, no stav 1:3 znamenal pre nás predčasný koniec zápasu," zhodnotil výkon svojho mužstva Zeidler pre oficiálny klubový web.



Bochum sa v minulej sezóne tesne vyhol zostupu, keď v baráži o záchranu zvíťazil nad Fortunou Düsseldorf po jedenástkovom rozstrele. Naopak Wolfsburg skončil vlani dvanásty a v tejto sezóne zaznamenal svoju druhý triumf. "S troma bodmi sme samozrejme veľmi spokojní. V Bochume nie je nikdy ľahké niečo získať, na štadióne je obrovská energia. My sme sa museli hlavne prispôsobiť ich pressingu, sú tím, ktorý v Bundeslige dokáže vytvoriť obrovský tlak. Rozhodujúca bola podľa mňa tá zrušená penalta v prvom polčase. Potom sme zvýšili na 1:0. Zápas sme mohli rozhodnúť aj skôr, no za stavu 2:1 sa priaznivci na štadióne opäť prebudili a bolo to nepríjemné," povedal tréner hostí Ralph Hasenhüttl.