Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Bochum potvrdil odchod Bera, klub sa s ním oficiálne rozlúči v sobotu

Na snímke Matúš Bero. FOTO TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bochum 8. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero opúšťa káder nemeckého druholigistu VfL Bochum 1848. Klub na svojej webstránke oficiálne potvrdil odchod 30-ročného stredopoliara, ktorému po sezóne vyprší trojročná zmluva. Spolu s ním sa lúči aj ďalších desať hráčov.

VfL sa plánuje so všetkými jedenástimi hráčmi slávnostne rozlúčiť v záverečnom domácom zápase ligovej sezóny v sobotu proti Hannoveru 96. Poďakuje sa aj svojmu slovenskému kapitánovi, Bero odchádza z Bochumu po troch sezónach. „Kapitán opúšťa loď: V 81 súťažných zápasoch za VfL bol Matúš Bero vždy vzorom bojovníka, pričom doteraz strelil sedem gólov a na ďalšie štyri prihral. Svojím rozhodujúcim gólom pri víťazstve 3:2 vonku nad Bayernom Mníchov si Bero zabezpečil miesto v klubovej histórii VfL. Prajeme ti všetko najlepšie a veľa úspechov, milý Matúš,“ napísal klub na svojom webe.

Odchovanec trenčianskeho futbalu prišiel do Bochumu v júni 2023 z holandského Vitesse Arnhem, predtým pôsobil aj v tureckom Trabzonspore. V prebiehajúcom ročníku zasiahol do 22 ligových duelov, v ktorých neskóroval, jediný tohtosezónny gól dal v Nemeckom pohári. Ambície VfL na postup do najvyššej Bundesligy sa už dávnejšie rozplynuli, dve kolá pred koncom sezóny patrí Bochumu v tabuľke 11. miesto s 18-bodovou stratou na barážovú tretiu priečku.
