Bochum predĺžil kontrakt s kapitánom Losillom do roku 2023

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub VfL Bochum predĺžil zmluvu so svojím kapitánom Anthonym Losillom do roku 2023.



Tridsaťpäťročný Francúz pôsobí v tíme od roku 2014 a odohral zaň 265 zápasov. Vlani mu pomohol k postupu do bundesligy. Informovala agentúra dpa.