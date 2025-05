Bochum predĺžil s trénerom Heckingom zmluvu do roku 2027

Heidenheim 3. mája (TASR) - Dieter Hecking zostane hlavným trénerom futbalistov VfL Bochumu minimálne do roku 2027. Vedenie účastníka nemeckej Bundesligy pôvodne avizovalo predĺženie zmluvy so 60-ročným koučom len v prípade zotrvania v najvyššej súťaži.



Súčasťou kádra Bochumu je slovenský stredopoliar Matúš Bero. Spolu so spoluhráčmi sa snažia o zotrvanie v Bundeslige. V neúplnej tabuľke sú na poslednej 18. priečke, na baráž o udržanie strácajú dve kolá pred koncom sezóny štyri body. „Urobíme všetko, aby sme zostali v Bundeslige. Stále veríme,“ citovala agentúra DPA Heckinga po piatkovej bezgólovej remíze s Heidenheimom.