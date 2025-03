Bochum vyhral na pôde Bayernu 3:2, víťazný gól strelil Bero

sumáre - 25. kolo Bundesligy:



Bayern Mníchov - VfL Bochum 2:3 (2:1)



Góly: 14. Guerreiro a 28. Guerreiro – 31. Medič, 51. Sissoko, 71. BERO. ČK: 43. Palhinha (Bayern)







Borussia Dortmund - FC Augsburg 0:1 (0:1)



Gól: 23. Gouweleeuw







Holstein Kiel - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)



Góly: 29. a 46. Skrzybski – 15. Leweling, 55. Demirovič







Bayer Leverkusen - Werder Brémy 0:2 (0:1)



Góly: 7. Schmid, 90.+4. Njinmah







VfL Wolfsburg - St. Pauli 1:1 (0:1)



Góly: 71. Amoura (z 11 m) – 38. Van der Heyden



Berlín 8. marca (TASR) - Futbalisti VfL Bochum prekvapivo vyhrali v zápase 25. kola Bundesligy na pôde Bayernu Mníchov 3:2. O víťazný gól sa postaral slovenský stredopoliar Matúš Bero. Domáci hrali väčšinu duelu v početnej nevýhode, od 42. minúty boli bez Joaoa Palhinhu.Bayern začal zápas aktívne a už v 14. minúte sa ujal vedenia zásluhou Raphaëla Guerreira, ktorý po prihrávke Sergea Gnabryho presne zakončil. V 28. minúte zvýšil na 2:0 opäť Guerreiro po asistencii Thomasa Müllera. Hostia z Bochumu znížili v 31. minúte, keď sa presadil Jakov Medič. Krátko pred polčasom, v 42. minúte, bol vylúčený Palhinha po kontroverznej červenej karte, čo výrazne ovplyvnilo priebeh zápasu. V druhom dejstve Bochum využil početnú prevahu, v 51. minúte vyrovnal Ibrahim Sissoko po prihrávke Felixa Passlacka a v 71. minúte rozhodol o víťazstve hostí Bero.Po zisku lopty v strede poľa nasledovala rýchla kombinácia, na ktorej konci Bero prenikol do pokutového územia a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 3:2. V bráne domácich si odbil bundesligový debut Jonas Urbig, keďže Manuel Neuer si natrhol lýtko pri oslave gólu proti Bayeru Leverkusen v Lige majstrov (3:0).Úradujúci majstri však tiež zaváhali na domácej pôde, keď nestačili 0:2 na Brémy. Hostia sa ujali vedenia už v 7. minúte po góle Romana Schmida, ktorý využil chybu domácej obrany. Leverkusen mal šancu na vyrovnanie, no Aleix García trafil z priameho kopu len brvno. Situáciu domácich navyše skomplikovalo zranenie Floriana Wirtza, ktorý musel opustiť ihrisko pre zranenie členka. V nadstavenom čase spečatil víťazstvo Brém Justin Njinmah.Zo Slovákov bol okrem Bera v akcii aj Denis Vavro, ktorého Wolfsburg remizoval so St. Pauli 1:1. Skóre otvoril v 38. minúte Siebe Van der Heyden v drese hostí, keď po rohovom kope presne hlavičkoval. V 70. minúte vyrovnal Mohamed Amoura – premenil pokutový kop. V závere zápasu mal Wolfsburg niekoľko šancí na zvrátenie výsledku, no brankár Nikola Vasilj podržal St. Pauli.