Bodö s historickou výhrou, Guardiola: Musíme rýchlo zmeniť dynamiku
Jediné výhry City v tomto kalendárnom roku prišli proti treťoligovému Exeteru v ligovom pohári a Newcastlu.
Bodö 21. januára (TASR) - Futbalový tréner Pep Guardiola priznal, že jeho Manchester City potrebuje rýchlo zmeniť dynamiku. Uviedol to v reakcii na utorňajší zápas Ligy majstrov na pôde nórskeho Bodö/Glimt, v ktorom jeho tím prehral 1:3 a umožnil domácim zaknihovať historickú výhru v súťaži.
ManCity boo bez viacerých hráčov a po hodine hry dostal za polárnym kruhom dve žlté karty v priebehu menej ako minúty kapitán Rodri. Za stavu 1:3 tak značne sťažil svojim spoluhráčom potenciálny zvrat zápasu. Jeho tím má za sebou štyri duely bez výhry v Premier League a po utorňajšom zápase má na konte len dva triumfy v posledných siedmich zápasoch. V Lige majstrov musí navyše šampión z roku 2023 ešte zabojovať v poslednom kole proti Galatasarayu Istanbul, keďže nemá isté miesto ani v play off o vyraďovaciu fázu.
„Od nového roka sa akoby všetko v mnohých veciach obrátilo proti nám. Viem, aké dobré je Bodö, nepodcenil som ich. Neviem toho o nich až tak veľa, no vlani postúpili do semifinále Európskej ligy a mali sme ich čerstvo v pamäti. Chýbali nám hráči, z ktorých niektorí prinášajú tímu konzistenciu. Sú trocha krehkejší ako aj vlani v rovnakej fáze sezóny. Veľa hráčov sa zlepšilo, keď sme hrali v početnej nevýhode, teraz však už musíme rýchlo zmeniť dynamiku na ďalší zápas s Wolves a potom na posledný duel LM proti Galatasarayu,“ citovala Guardiolu agentúra DPA.
Tréner stavil na najmladšiu zostavu City v histórii Ligy majstrov. Tá inkasovala dvakrát už po necelej polhodine hry. Najprv prepadla obrana a Kasper Högh skóroval hlavou po tom, ako dostal ukážkový center k vzdialenejšej žrdi od Oleho Blomberga. Ten asistoval Höghovi aj o dve minúty neskôr pri podobnej akcii - najprv prišla chyba Maxa Alleyneho, center a zakončenie nohou do protipohybu Gianluigiho Donnarummu. Domáci zotrvávali v tlaku, udržali ho aj po prestávke a po sólovej akcii zvýšil na priebežných 3:0 „obaľovačkou“ Jens Hauge. Na tento presný zásah už odpovedal na druhej strane Rayan Cherki gólom spoza spleti hráčov, no v priebehu ďalších dvoch minút obdržal dve žlté karty Rodri a hostia dohrávali v desiatich. Domáci si už vedenie udržali, v priebehu druhého polčasu skórovali ešte dvakrát z ofsajdu a v závere nechali tvorbu hry na početne oslabené City. Pre Högha boli góly premiérové v Lige majstrov, pre hostí presný zásah jubilejný tristý v súťaži.
Jediné výhry City v tomto kalendárnom roku prišli proti treťoligovému Exeteru v ligovom pohári a Newcastlu. V Nórsku im chýbalo celkovo jedenásť hráčov pre zranenia, chorobu alebo suspendácie. „Mali sme veľkú príležitosť, mám pocit, že sa pokazí každý malý detail, ktorý sa môže pokaziť. To je fakt a vy sa musíte pokúsiť zmeniť ho,“ pokračoval kouč. S vyhlásením, že jeho zverenci predviedli nevýrazný výkon, nesúhlasil. Tak isto odmietol kritizovať Rodriho: „Bodö bolo naozaj dobré a ja im gratulujem. Nič iné sa nedá povedať. Pre Rodriho to bola náročná situácia, stratili sme loptu pri prechode do útoku, súper bol rýchly a niekedy len reagujete. Druhá žltá karta bola trocha prísna, ale nič s tým už nespravíme.“
Jeho náprotivok Kjetil Knutsen je hlavným trénerom tímu od roku 2018 a o dva ročníky neskôr s ním získal historický nórsky titul. V ďalších sezónach pridal ďalšie tri, semifinálovú účasť v Európskej lige, kde jeho tím prešiel napríklad cez Lazio Rím a pred bránami finále ho zastavil až neskorší šampión Tottenham. V utorok prišla aj premiérová výhra v Lige majstrov. „Pre tento klub je to historický moment, a to proti jednému z najlepších tímov na svete. Momentálne sme na tej najvyššej úrovni a chcem poďakovať tímu za dobrú obranu. Prihrávkami sme ukázali, že sme dobrí tím a sme schopní takýchto vecí. Keď chcete brejky, musíte najprv dobre brániť, niekedy sme tam nechávali priveľa priestoru, ale keď sme dobrí v defenzíve aj v prihrávkach, vieme útočiť na hocikoho a intenzívne,“ zhodnotil Knutsen. Pred posledným hracím dňom siedmeho kola ligovej fázy ešte žije nádej jeho tímu na postup do play off o vyraďovaciu časť – patrí mu 27. miesto a v neúplnej tabuľke stráca dva body na Kodaň, ktorá je na 24. priečke.
