< sekcia Šport
Bodö/Glimt zdolalo City 3:1, dosiahlo historický prvý triumf
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. januára (TASR) - Futbalisti nórskeho Bodö/Glimt prekvapujúco vyhrali v utorkovom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov nad Manchestrom City 3:1. Domáci dosiahli historický prvý triumf v milionárskej súťaži, dvoma gólmi vrátane víťazného sa podeň podpísal útočník Kasper Högh, ktorý skóroval v LM premiérovo. Domáci sú tak stále v hre o postup do play off o osemfinále, ktoré nemá isté ani ich favorizovaný súper. Ten hral od 62. minúty bez kapitána Rodriho, keďže dostal dve žlté karty.
Tréner hostí Pep Guardiola stavil na najmladšiu zostavu City v histórii Ligy majstrov. Tá inkasovala dvakrát už po necelej polhodine hry. Najprv prepadla obrana a Högh skóroval hlavou po tom, ako dostal ukážkový center k vzdialenejšej žrdi od Oleho Blomberga. Ten asistoval Höghovi aj o dve minúty neskôr pri podobnej akcii - najprv prišla chyba Maxa Alleyneho, center a zakončenie nohou do protipohybu Gianluigiho Donnarummu. Domáci zotrvávali v tlaku, udržali ho aj po prestávke a po sólovej akcii zvýšil na priebežných 3:0 „obaľovačkou“ Jens Hauge. Na tento presný zásah už odpovedal na druhej strane Rayan Cherki gólom spoza spleti hráčov, no v priebehu ďalších dvoch minút obdržal dve žlté karty Rodri a hostia dohrávali v desiatich. Domáci si už vedenie udržali, v priebehu druhého polčasu skórovali ešte dvakrát z ofsajdu a v závere nechali tvorbu hry na početne oslabené City.
Bruggy triumfovali na pôde Kajratu Almaty 4:1, víťazný gól strelil zblízka Hans Vanaken, ďalšie pridali Aleksandar Stankovič, Romeo Vermant a Brandon Mechele. Pre hostí to bola druhá výhra v súťaži, ktorá ich udržala v boji o miestenku do ďalšej fázy, Almaty naopak stratili šancu na postup. Pre zranenie im chýbal mladý talentovaný útočník Dastan Satpajev, v nadstavení sa im podarilo premiérovo skórovať na domácom štadióne v tomto ročníku milionárskej súťaže zásluhou Adileta Sadybekova.
Tréner hostí Pep Guardiola stavil na najmladšiu zostavu City v histórii Ligy majstrov. Tá inkasovala dvakrát už po necelej polhodine hry. Najprv prepadla obrana a Högh skóroval hlavou po tom, ako dostal ukážkový center k vzdialenejšej žrdi od Oleho Blomberga. Ten asistoval Höghovi aj o dve minúty neskôr pri podobnej akcii - najprv prišla chyba Maxa Alleyneho, center a zakončenie nohou do protipohybu Gianluigiho Donnarummu. Domáci zotrvávali v tlaku, udržali ho aj po prestávke a po sólovej akcii zvýšil na priebežných 3:0 „obaľovačkou“ Jens Hauge. Na tento presný zásah už odpovedal na druhej strane Rayan Cherki gólom spoza spleti hráčov, no v priebehu ďalších dvoch minút obdržal dve žlté karty Rodri a hostia dohrávali v desiatich. Domáci si už vedenie udržali, v priebehu druhého polčasu skórovali ešte dvakrát z ofsajdu a v závere nechali tvorbu hry na početne oslabené City.
Bruggy triumfovali na pôde Kajratu Almaty 4:1, víťazný gól strelil zblízka Hans Vanaken, ďalšie pridali Aleksandar Stankovič, Romeo Vermant a Brandon Mechele. Pre hostí to bola druhá výhra v súťaži, ktorá ich udržala v boji o miestenku do ďalšej fázy, Almaty naopak stratili šancu na postup. Pre zranenie im chýbal mladý talentovaný útočník Dastan Satpajev, v nadstavení sa im podarilo premiérovo skórovať na domácom štadióne v tomto ročníku milionárskej súťaže zásluhou Adileta Sadybekova.
7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:
FK Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)
Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK
Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)
Góly: 90.+2. Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele
FK Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)
Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK
Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)
Góly: 90.+2. Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele