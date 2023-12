BODOVÁ ŽATVA SLOVÁKOV: Pekarčík si pripísal štyri asistencie

Ottawa 9. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík zažiaril v nočnom zápase americkej juniorskej súťaže USHL. Osemnásťročný útočník sa podieľal štyrmi asistenciami na víťazstve svojho Dubuque Fighting Saints nad Des Moines Buccaneers 6:3 a bodoval v deviatom stretnutí v sérii.



Pekarčík pôsobí v zámorí prvú sezónu po tom, čo si ho v tohtoročnom drafte vybralo St. Louis z celkového 76. miesta. V 17 dueloch prebiehajúcej sezóny strelil päť gólov a nazbieral už 26 bodov. V noci na sobotu sa darilo aj jeho krajanom v USHL. Dvadsaťročný krídelník Libor Nemec strelil dva góly pri prehre Green Bay Gamblers s Chicagom Steel 5:6 po nájazdoch. V 23 zápasoch získal 22 bodov (13+9). Jeden gól strelil aj Adam Žlnka v drese Waterloo Black Hawks, ktorí prehrali so Sioux City Musketeers 4:6.



Slováci zbierali body aj v kanadskej juniorskej CHL. Filip Mešár si pripísal gól a dve asistencie pri výhre Kitcheneru Rangers nad Brantfordom Bulldogs 6:5 po predĺžení a na konte má už 32 bodov v 19 zápasoch (13+19). Rovnako nazbieral v OHL aj Dalibor Dvorský (16+16), ktorý v noci na sobotu pomohol gólom a dvoma prihrávkami k triumfu Sudbury Wolves nad Niagara IceDogs 8:4. O jednu asistenciu menej získal (1+1) Servác Petrovský, ktorý strelil v predĺžení víťazný gól Owen Sound Attack na ľade Guelph Storm 3:2. Bol to jeho deviaty presný zásah v ročníku, v 27 dueloch pridal aj 18 asistencií. Jakub Chromiak si pripísal jednu asistenciu, ale jeho Kingston prehral na ľade Soo Greyhounds 5:7. Osemnásťročný obranca nazbieral v 15 súbojoch šesť bodov (1+5).



Vo WHL prihral Samuel Honzek na jediný gól Vancouveru Giants, ktorý prehral na ľade Everett Silvertips 1:4. Pre devätnásťročného útočníka to bol šiesty bod (2+4) vo štvrtom štarte v sezóne.