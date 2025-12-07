< sekcia Šport
Bodová žatva Slovákov pri víťazstve Třinca, Lantoši s gólom
Hneď v 1. minúte sa na úvodnom góle podieľal asistenciou Libor Hudáček.
Autor TASR,aktualizované
Praha 7. decembra (TASR) - Hokejisti Třinca zdolali v nedeľnom dueli 30. kola českej extraligy Mladú Boleslav 5:2 za výraznej pomoci slovenských legionárov, ktorí bodovali pri všetkých góloch domácich. Gólovo sa za „oceliarov“ presadili Miloš Roman a Marko Daňo, zatiaľ čo na opačnej strane skóroval Dávid Gríger.
Hneď v 1. minúte sa na úvodnom góle podieľal asistenciou Libor Hudáček. V druhej tretine prihral na gól na 2:2 obranca Patrik Koch a sekundu pred koncom prostrednej časti si asistenciu pri góle na 3:2 pripísal Daňo. V treťom dejstve zvýšil na 4:2 Roman, keď mu asistovali Vladimír Dravecký s Patrikom Hrehorčákom. Do streleckej listiny sa zapísal aj Daňo, keď do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 5:2. Za hostí skóroval slovenský útočník Dávid Gríger po prihrávke krajana Pavla Skalického. Mladá Boleslav zaznamenala štvrtú prehru za sebou.
Aktuálne najproduktívnejší Slovák v českej extralige Róbert Lantoši v drese Českých Budějovíc si pri prehre 3:6 s Pardubicami na domácom ľade pripísal 10. gól a 18. asistenciu v sezóne. Za Dynamo sa blysol hetrikom český veterán Roman Červenka.
Aj v dueli medzi Litvínovom a Libercom skórovali slovenskí útočníci. Hosťujúcich „bielych tigrov“ poslal do vedenia Servác Petrovský, ale domáca Verva otočila skóre a v 58. minúte strelil víťazný gól Matúš Sukeľ.
Hradec Králové, ktorému chýbali pre zranenie Stanislav Škorvánek a Alex Tamáši, zdolal Plzeň 5:4 a pripravil jej tretiu prehru za sebou.
Na víťazstve Olomouca 4:1 nad Kladnom sa gólovo podieľali aj slovenskí útočníci Viliam Čacho a Silvester Kusko. Zatiaľ čo Kusko sa presadil v oslabení, Čacho skóroval do prázdnej bránky. Kristián Pospíšil zaznamenal asistenciu pri prehre Brna 3:4 vo Vítkoviciach.
Česká extraliga - 30. kolo:
HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Góly: 8. a 40. Chlapík, 26. a 27. Řepík, 33. Hrabík, 48. Špaček - 35. Černoch
HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 1. a 27. Nellis, 20. Kalus, 47. Prčík - 16. Ščotka, 25. Zábranský (POSPÍŠIL), 51. Moravec
HC Olomouc - Rytíři Kladno 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Góly: 22. Macuh, 34. Řezníček, 34. KUSKO, 59. ČACHO - 7. Žovinec
Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)
Góly: 7. Jergl, 15. Kohout, 36. Pavlík, 40. a 53. Melancon - 5. a 23. Lev, 22. Petman, 27. Strnad
Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Góly: 5. Štencel, 24. Bulíř (LANTOŠI), 30. LANTOŠI - 15., 27. a 60. Červenka, 28. Vondráček, 48. Lauko, 58. Košťálek
HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly: 1. Galvas (HUDÁČEK), 29. Nestrašil (KOCH), 40. Kubiesa (DAŇO), 55. ROMAN (DRAVECKÝ, HREHORČÁK), 57. DAŇO - 15. Berglund, 17. GRÍGER (SKALICKÝ)
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 11. Hlava, 19. Pištěk, 18. SUKEĽ - 9. PETROVSKÝ, 22. Musil
