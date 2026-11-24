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Bodové hody Slovákov: Hudáček, Skalický a Sukeľ dali gól a asistovali
Výhru Třinca spečatil v tretej minúte nadstaveného času ďalší Slovák Patrik Koch, Martin Daňo si pripísal dve asistencie.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal dve asistencie v utorkovom zápase 22. kola extraligy, no jeho České Budějovice prehrali v priamom súboji o štvrtú priečku tabuľky doma so Škodou Plzeň tesne 2:3.
Tridsaťjedenročný krídelník nazbieral v 22 dueloch prebiehajúcej sezóny už 23 bodov (3+20) a patrí mu piate miesto v tabuľke produktivity celej súťaže. Zo Slovákov je na tom lepšie iba Libor Hudáček z kádra lídrov súťaže z Třinca, ktorý vyhral v Hradci Králové 4:3 po predĺžení. Tridsaťšesťročný líder ofenzívy hostí strelil gól a pridal jednu asistenciu a s 28 bodmi v 21 dueloch (8+20) figuruje na druhom mieste produktivity, o góly za Davidom Tomášekom (10+18).
Výhru Třinca spečatil v tretej minúte nadstaveného času ďalší Slovák Patrik Koch, Martin Daňo si pripísal dve asistencie. Oceláři vedú tabuľku o päť bodov pred Pardubicami, ktoré doma rozdrvili Vítkovice 8:1. Jedným gólom sa na tom podieľal Miloš Kelemen. Gól a asistenciu zaznamenal Pavol Skalický, no jeho Mladá Boleslav prehrala doma s Kladnom 2:3. Kristián Pospíšil pomohol asistenciou k výhre Brna nad Spartou 3:0.
Matúš Sukeľ sa zaslúžil o triumf Litvínova na ľade Olomouca 3:2 po predĺžení. Najprv v 40. minúte premenil trestné strieľanie a v 64. prihral na víťazný zásah Janisa Jaksa. Prvý gól domácich dal Matúš Spodniak. Liberec vyhral v Karlových Varoch 5:2, Servác Petrovský zaznamenal dve a Martin Faško-Rudáš jednu asistenciu.
Tridsaťjedenročný krídelník nazbieral v 22 dueloch prebiehajúcej sezóny už 23 bodov (3+20) a patrí mu piate miesto v tabuľke produktivity celej súťaže. Zo Slovákov je na tom lepšie iba Libor Hudáček z kádra lídrov súťaže z Třinca, ktorý vyhral v Hradci Králové 4:3 po predĺžení. Tridsaťšesťročný líder ofenzívy hostí strelil gól a pridal jednu asistenciu a s 28 bodmi v 21 dueloch (8+20) figuruje na druhom mieste produktivity, o góly za Davidom Tomášekom (10+18).
Výhru Třinca spečatil v tretej minúte nadstaveného času ďalší Slovák Patrik Koch, Martin Daňo si pripísal dve asistencie. Oceláři vedú tabuľku o päť bodov pred Pardubicami, ktoré doma rozdrvili Vítkovice 8:1. Jedným gólom sa na tom podieľal Miloš Kelemen. Gól a asistenciu zaznamenal Pavol Skalický, no jeho Mladá Boleslav prehrala doma s Kladnom 2:3. Kristián Pospíšil pomohol asistenciou k výhre Brna nad Spartou 3:0.
Matúš Sukeľ sa zaslúžil o triumf Litvínova na ľade Olomouca 3:2 po predĺžení. Najprv v 40. minúte premenil trestné strieľanie a v 64. prihral na víťazný zásah Janisa Jaksa. Prvý gól domácich dal Matúš Spodniak. Liberec vyhral v Karlových Varoch 5:2, Servác Petrovský zaznamenal dve a Martin Faško-Rudáš jednu asistenciu.
22. kolo extraligy:
Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 2. Bell (LANTOŠI), 52. Štencel (LANTOŠI) - 35. Petman, 41. Schleiss, 58. Schleiss
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly: 5. SKALICKÝ, 39. Zámorský (SKALICKÝ) - 3. Přikryl, 13. Klíma, 38. Hlava
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 29. Zohorna (POSPÍŠIL), 55. Zohorna, 60. Flek
HC Energie Karlove Vary - Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Góly: 45. Jones, 58. Tomek - 8. Pytlík (PETROVSKÝ), 20. Musil (PETROVSKÝ), 24. Pytlík, 58. Ahac, 60. Rychlovský (FAŠKO-RUDÁŠ)
HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
Góly: 11. Červenka, 15. KELEMEN, 16. Kalužík, 18. Nosek, 28. Sobotka, 29. Tomášek, 40. Stránský, 53. Smejkal - 32. Kalus
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly: 46. SPODNIAK, 60. Navrátil - 11. Kaše, 40. SUKEĽ (TS), 64. Jaks (SUKEĽ)
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:4 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 25. D. Pavlík, 48. MUDRÁK, 53. R. Pavlík - 5. Kurovský (DAŇO), 20. Nestrašil, 42. HUDÁČEK (DAŇO), 63. KOCH (HUDÁČEK)
Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 2. Bell (LANTOŠI), 52. Štencel (LANTOŠI) - 35. Petman, 41. Schleiss, 58. Schleiss
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly: 5. SKALICKÝ, 39. Zámorský (SKALICKÝ) - 3. Přikryl, 13. Klíma, 38. Hlava
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 29. Zohorna (POSPÍŠIL), 55. Zohorna, 60. Flek
HC Energie Karlove Vary - Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Góly: 45. Jones, 58. Tomek - 8. Pytlík (PETROVSKÝ), 20. Musil (PETROVSKÝ), 24. Pytlík, 58. Ahac, 60. Rychlovský (FAŠKO-RUDÁŠ)
HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
Góly: 11. Červenka, 15. KELEMEN, 16. Kalužík, 18. Nosek, 28. Sobotka, 29. Tomášek, 40. Stránský, 53. Smejkal - 32. Kalus
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly: 46. SPODNIAK, 60. Navrátil - 11. Kaše, 40. SUKEĽ (TS), 64. Jaks (SUKEĽ)
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:4 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 25. D. Pavlík, 48. MUDRÁK, 53. R. Pavlík - 5. Kurovský (DAŇO), 20. Nestrašil, 42. HUDÁČEK (DAŇO), 63. KOCH (HUDÁČEK)