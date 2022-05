Boehlyho konzorcium prevezme FC Chelsea za 4,25 miliardy libier

Londýn 7. mája (TASR) - Konzorcium amerického podnikateľa a investora Todda Boehlyho bude novým vlastníkom anglického futbalového klubu FC Chelsea. Účastník Premier League potvrdil na svojej oficiálnej stránke transakciu v hodnote 4,25 miliardy libier (cca 4,97 miliardy eur), ktorá by sa mala skompletizovať koncom mája.



Doterajší majiteľ Roman Abramovič dal londýnsky klub na predaj 2. marca v reakcii na prichádzajúce sankcie zo strany britskej vlády pre vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Aktíva Chelsea sú momentálne zmrazené a klub pracuje v obmedzenom režime na základe špeciálnej licencie. Po zdĺhavej súťaži vybrala americká sprostredkovateľská banka Raine Group ponuku Boehlyho konzorcia za víťaznú. V skupine investorov sú aj Mark Walter, rovnako ako Boehly spolumajiteľ bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers, švajčiarsky miliardár Hansjörg Wyss a americká investičná spoločnosť Clearlake Capital.



"Z celkovej čiastky je 2,5 miliardy libier (cca 2,92 miliardy eur) určených na kúpu akcií klubu. Tieto prostriedky sa uložia na zmrazený účet v britskej banke, pričom 100 percent poputuje na charitatívne účely, tak ako to potvrdil Roman Abramovič. Na prevod peňazí zo zmrazeného konta bude potrebný súhlas britskej vlády," píšu "The Blues" v stanovisku. Noví majitelia sa zaviazali investovať 1,75 miliardy libier (cca 2,04 miliardy eur) do rozvoja klubu.



Päťdesiatpäťročný Abramovič nemôže v dôsledku sankcií, ktorého ho postihli za styky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, profitovať z predaja. Prisľúbil však, že odpíše dlh Chelsea vo výške 1,5 miliardy libier (cca 1,75 miliardy eur) a že všetok výťažok pôjde na pomoc obetiam vojny na Ukrajine. Špeciálna licencia platí iba do 31. mája a "Modrým" neumožňuje napríklad podpisovať nové kontrakty so súčasnými hráčmi. Po jej vypršaní by bola budúcnosť klubu otázna. Končí sa devätnásťročná éra Abramoviča, počas ktorej Chelsea päťkrát triumfovala v Premier League a dvakrát získala trofej v Lige majstrov.