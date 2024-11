Boeser bude chýbať Vancouveru na neurčitý čas pre zranenie

Vancouver 11. novembra (TASR) - Americký hokejista Brock Boeser je na neurčitý čas mimo hry pre zranenie v hornej časti tela. V nedeľu to oznámil klub Vancouver Canucks z NHL. Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil v stretnutí v noci na piatok proti Los Angeles Kings. Tanner Jeannot počas prvej tretiny fauloval Boesera zákrokom na hlavu, po ktorom sa už nevrátil späť do stretnutia.



Jeannot dostal trest do konca duelu a Canucks vyťažili z následnej presilovky vyrovnávajúci gól na 1:1, napokon zvíťazili 4:2. Kanadský krídelník "kráľov" dostal za tento zákrok od Oddelenia hráčskej bezpečnosti NHL trest zákazu činnosti na tri zápasy.



"Krátko som s ním hovoril. Necíti sa dobre, ale nepovedal by som, že je to hrozné, takže si myslím, že je to momentálne na dobu neurčitú. Tieto veci sa môžu zmeniť za týždeň alebo 24 hodín,“ uviedol tréner Rick Tocchet podľa nhl.com. Generálny manažér klubu Patrik Allvin povedal, že nie je známy žiadny aktualizovaný časový plán.



Boeser v sobotu nebol na ľade na rannom rozkorčuľovaní pred zápasom Vancouveru s Edmontonom Oilers v Rogers Arene. Canucks prehrali vysoko 3:7. Americký útočník je so šiestimi gólmi v 12 zápasoch lídrom Vancouveru a jeho 11 bodov ho radí na druhé miesto za obrancu Quinna Hughesa (15).