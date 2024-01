Boey z Galatasarayu podpísal štvorročný kontrakt s Bayernom Mníchov

Berlín 28. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Sacha Boey podpísal štvorročnú zmluvu s Bayernom Mníchov. Obhajca titulu v Bundeslige mal údajne zaplatiť za prestup pravého obrancu Galatasarayu Istanbul 30 miliónov eur.



"Je to pre mňa česť, že môžem hrať za taký veľký klub, ako je Bayern. Veľmi sa teším na svoj nový tím a na to, že si v budúcnosti zahrám so všetkými týmito skvelými hráčmi. Hrám na poste obrancu, ale rád prechádzam do ofenzívy," uviedol 23-ročný Francúz pre agentúru AFP. Obranca sa od soboty nachádza v Mníchove, kde sa už podrobil lekárskej prehliadke.



Boey je druhým januárovým podpisom Bavorov. Prvým bol anglický obranca Eric Dier, ktorý prestúpil z Tottenhamu.